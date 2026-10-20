Facebook permitirá personalizar el algoritmo con instrucciones escritas por los usuarios

Facebook permitirá que sus usuarios modifiquen las recomendaciones de contenido mediante instrucciones escritas con sus propias palabras. La nueva función, llamada Tu algoritmo, utiliza inteligencia artificial para entender qué temas interesan a cada persona y ajustar las publicaciones que aparecen en el Feed y en Reels.

La novedad cambia la forma de personalizar la red social. Hasta ahora, buena parte de las recomendaciones dependía de las señales que dejaban los usuarios al navegar, como dar «Me gusta», comentar una publicación o ver un video durante determinado tiempo. Con las nuevas herramientas, podrán expresar directamente qué quieren encontrar con mayor frecuencia y qué contenidos prefieren dejar de ver.

Por ejemplo, alguien interesado en tecnología podrá indicar que quiere recibir más publicaciones sobre inteligencia artificial o dispositivos electrónicos. También podrá señalar que prefiere ver menos contenido de determinados temas. La intención es que el sistema tenga instrucciones más específicas, en lugar de depender exclusivamente de lo que deduce del comportamiento de cada persona.

Meta, la compañía propietaria de Facebook, anunció estas novedades el 13 de octubre de 2026. La implementación incluye herramientas para personalizar tanto el Feed, donde aparecen publicaciones de amigos, páginas y otros perfiles, como Reels, el formato de videos cortos de la plataforma.

¿Cómo cambiar las recomendaciones de Facebook?

La función Tu algoritmo estará disponible desde el menú de tres puntos que aparece en las publicaciones. Desde allí, los usuarios podrán consultar, agregar y administrar los temas que quieren ver en sus recomendaciones.

La plataforma también incorporará nuevas opciones para explicar por qué una publicación resulta interesante o, por el contrario, no es relevante. Al seleccionar «Me interesa» o «No me interesa», el sistema podrá hacer preguntas adicionales para conocer mejor las preferencias de la persona.

En lugar de limitarse a registrar esa elección, Facebook permitirá responder con palabras propias qué contenido desea ver más o menos. Las respuestas se incorporarán al proceso de personalización y podrán modificar las recomendaciones en tiempo real.

Esto significa que las sugerencias podrán cambiar durante una misma sesión, según las instrucciones que reciba el sistema. Si una persona quiere explorar un tema específico en un momento determinado, podrá indicarlo sin esperar a que el algoritmo deduzca ese interés a partir de varias interacciones.

Para conseguirlo, Meta está utilizando modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLM por sus siglas en inglés. Estas tecnologías permiten interpretar expresiones escritas en lenguaje natural, reconocer intereses y relacionarlos con el contexto de una solicitud.

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Los sistemas de clasificación de Facebook ya analizan múltiples señales para decidir qué publicaciones mostrar a cada usuario. La incorporación de instrucciones escritas añade información explícita a esos cálculos y permite que las recomendaciones respondan de forma más directa a las preferencias expresadas.

La disponibilidad será gradual. Meta anunció que está implementando las herramientas, pero la información publicada no establece una fecha específica para que todos los usuarios puedan utilizarlas en Colombia.

La compañía tampoco plantea reemplazar por completo el sistema actual de recomendaciones. La personalización mediante instrucciones convivirá con las señales que Facebook recoge de la actividad de cada persona para seleccionar publicaciones y videos.

Por ahora, el cambio apunta a darles a los usuarios más herramientas para intervenir en lo que aparece en sus pantallas, sin depender únicamente de las decisiones automáticas del algoritmo.