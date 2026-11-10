Spotify cambia su DJ con nuevas voces en español y una opción para escuchar música sin interrupciones

Spotify amplió las opciones de personalización de su función DJ con nuevas voces en inglés y español, además de controles para decidir cuánto interviene el asistente durante la reproducción de música. La actualización busca que los usuarios tengan mayor libertad para elegir cómo quieren escuchar sus canciones, ya sea con comentarios entre sesiones musicales o sin interrupciones.}

La herramienta DJ, presentada por la plataforma en 2023, utiliza inteligencia artificial para recomendar música según los gustos y hábitos de escucha de cada persona. Su funcionamiento combina selecciones musicales personalizadas con comentarios hablados que presentan canciones, artistas y listas de reproducción, como si un locutor acompañara al oyente.

Con esta actualización, Spotify incorpora siete nuevas voces en inglés y dos en español. La selección incluye diferentes acentos y estilos de comunicación para ofrecer una experiencia más variada.

Entre las nuevas alternativas en inglés aparecen voces con acentos británicos, estadounidenses, irlandeses, australianos e indios. Cada una tiene una personalidad definida. DJ Casey, por ejemplo, tiene un tono cálido y relajado, mientras que DJ Tess utiliza una comunicación más directa y cercana.

También está DJ Lane, con acento del sur de Estados Unidos, que aporta una personalidad juvenil. DJ Sam representa el acento australiano con un estilo extrovertido y humorístico. Por su parte, DJ Nell tiene una voz británica más pausada, mientras que DJ Declan, de Irlanda, se caracteriza por su interés en la música.

La lista incluye a DJ Nisha, con acento indio y una personalidad más entusiasta. En español se suman DJ Nico, con un estilo cercano y auténtico, y DJ Fabi, que tiene una personalidad ingeniosa y amigable.

Spotify permite escuchar música sin los comentarios del DJ

La segunda novedad está relacionada con el control de las intervenciones habladas. Hasta ahora, los comentarios del DJ hacían parte de la experiencia de reproducción, pero la actualización permite activarlos o desactivarlos según las preferencias de cada usuario.

Quienes prefieran escuchar música sin presentaciones podrán apagar los comentarios. Al hacerlo, Spotify omitirá las introducciones y los cierres que aparecen entre las sesiones musicales, por lo que la reproducción tendrá menos interrupciones.

Sin embargo, la plataforma mantendrá algunas intervenciones breves cuando el usuario inicie la experiencia DJ o presione el botón correspondiente. Esto permite conservar las indicaciones necesarias para interactuar con la función sin mantener comentarios constantes durante la escucha.

La modificación responde a dos formas distintas de utilizar la herramienta. Mientras algunas personas disfrutan de las recomendaciones habladas y de conocer detalles sobre la música que escuchan, otras prefieren mantener una reproducción continua, especialmente cuando utilizan Spotify para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

Para utilizar la función, los usuarios deben ingresar a Spotify, buscar la experiencia DJ y comenzar una sesión. Desde allí podrán acceder a los controles disponibles para personalizar la reproducción y seleccionar las opciones de voz que ofrece la actualización.

La ampliación de voces y los nuevos controles modifican la manera de interactuar con una de las funciones de personalización de Spotify. La plataforma mantiene las recomendaciones musicales mediante inteligencia artificial, pero permite que cada oyente decida cuánto protagonismo quiere darle al asistente durante sus sesiones.