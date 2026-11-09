Apple prepara una Siri capaz de realizar tareas por su cuenta

Siri podría pasar de responder instrucciones individuales a encargarse de actividades que requieren varios pasos. Apple trabaja en un asistente de inteligencia artificial capaz de organizar acciones, decidir cómo ejecutarlas y continuar trabajando sin recibir una orden en cada etapa, incluso cuando intervienen diferentes aplicaciones del iPhone.

La información fue publicada el 8 de noviembre por el periodista Mark Gurman. Según su reporte, el objetivo es convertir el asistente en un agente de IA que pueda mantener una meta y determinar qué operaciones necesita completar para alcanzarla. Esta autonomía podría incorporarse en 2027, aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su lanzamiento.

El proyecto ampliaría la posibilidad de controlar aplicaciones de terceros, una función en la que el fabricante lleva tiempo trabajando. La diferencia estaría en que el sistema podría continuar actividades prolongadas sin depender de una secuencia de órdenes previamente definida. El reporte no precisa qué tareas ejecutaría de manera independiente ni qué mecanismos de autorización tendría.

Siri AI llega en versión preliminar con iOS 27.3

El 3 de noviembre, Apple abrió a los desarrolladores una versión preliminar de Siri AI mediante las betas de iOS 27.3 y otros sistemas operativos. La actualización utiliza App Intents, una tecnología que permite integrar funciones de las apps directamente en el asistente para ejecutar operaciones compatibles sin recorrer manualmente los menús.

Entre las posibilidades descritas aparecen consultar el estado de una entrega, hacer una reserva y realizar un pedido. También se incorporaron mecanismos para combinar varias acciones en una misma solicitud. Estas capacidades todavía están en pruebas para desarrolladores y no representan la autonomía avanzada que plantea Gurman.

Fotos, Safari, Calendario, Correo y Recordatorios figuran entre los servicios propios incluidos en la integración. Algunas opciones permiten editar imágenes, localizar información o gestionar archivos mediante indicaciones expresadas en lenguaje natural.

Para la primavera de 2027, la compañía prevé habilitar el envío a la App Store de aplicaciones externas con estas integraciones. Cada servicio deberá implementar las conexiones correspondientes, por lo que las acciones disponibles dependerán de su compatibilidad.

Por ahora, el asistente tampoco está disponible en la Unión Europea para iOS, iPadOS y watchOS. La restricción figura en la documentación oficial, que no establece una fecha para habilitar el acceso en esa región.

Los procesos internos de ingeniería también están cambiando. Para la primera fase de iOS 28, los equipos recibieron seis semanas destinadas a programación y exploración, frente a las cuatro habituales, además de dos semanas para integrar los avances.

La reorganización concede más tiempo a la creación y prueba de nuevas funciones antes de incorporarlas al sistema operativo. Sin embargo, este calendario no confirma que las capacidades autónomas previstas para el asistente vayan a estrenarse con iOS 28.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA