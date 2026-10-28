Google Find Hub podría avisarte si olvidas tus objetos

Olvidar unos audífonos o dejar las llaves en otro lugar podría ser más fácil de prevenir desde Android. Google trabaja en nuevas herramientas para Find Hub que permitirían recibir alertas al alejarse de determinados accesorios y elegir los lugares donde esas notificaciones no hacen falta. Las funciones todavía están en desarrollo.

La información procede del análisis del código de la versión 3.1.787-04 de la aplicación. Los hallazgos muestran avances en un sistema capaz de identificar cuándo un objeto compatible deja de estar cerca del celular.

La novedad más importante son los recordatorios de separación. Si alguien sale de una cafetería sin sus audífonos o deja olvidada una mochila con un localizador, recibiría una notificación para revisar la última ubicación conocida del objeto.

El sistema contempla avisos cuando varios artículos quedan atrás. Desde la notificación sería posible consultar el último punto donde se detectaron, aunque esto no significa que se pueda mostrar su posición en tiempo real.

Las zonas seguras evitarían recibir alertas innecesarias

Una de las funciones que prepara Google permitiría establecer lugares de confianza donde los recordatorios quedarían desactivados automáticamente.

Si alguien acostumbra dejar sus audífonos en casa al salir a trabajar, podría configurar esa dirección como zona de exclusión. Así, el celular no enviaría una advertencia cada vez que detecte que se alejó de ellos.

Estas excepciones se podrían aplicar a todos los dispositivos registrados o únicamente a uno. De ese modo seguirían activas las advertencias para las llaves, mientras se silencian las correspondientes a otros artículos que normalmente permanecen en un lugar determinado.

Con ello se ampliarían las posibilidades de la red de rastreo de dispositivos Android, que ya permite encontrar celulares y rastreadores compatibles mediante la colaboración de equipos cercanos, incluso cuando el objeto perdido no tiene conexión directa a internet.

Los localizadores también podrían hacer sonar el celular

Otra mejora identificada permitiría encontrar un teléfono mediante el botón de un rastreador compatible. Bastaría con presionarlo dos veces para activar una señal sonora en el equipo asociado.

Google prepara, además, una opción para mover la configuración de estas funciones entre dispositivos. Al cambiar de teléfono, sería posible conservar los ajustes de los recordatorios sin tener que desvincular y registrar nuevamente los accesorios.

La misma función serviría para elegir qué equipo debe sonar al utilizar el botón del localizador. Sin embargo, las referencias encontradas corresponden al movimiento de preferencias y no confirman que también se transfiera la propiedad del rastreador.

Estos avances aparecen antes de la llegada comercial del Google Pixel Tag, prevista para el 11 de noviembre de 2026.

Aunque los hallazgos muestran que Google continúa desarrollando estas herramientas, todavía no existe una fecha confirmada para su incorporación pública a Find Hub. Tampoco está garantizado que todas las funciones identificadas lleguen a la versión definitiva.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).