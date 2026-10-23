Arc dejará de funcionar en diciembre ¿qué hacer con tus datos?

Arc, el navegador web que permite organizar las pestañas en una barra lateral y separar las actividades en espacios personalizados, dejará de funcionar. The Browser Company confirmó su cierre y concentrará el desarrollo en Dia, creado por el mismo equipo. Quienes todavía lo utilizan tendrán que guardar o trasladar su información antes de la fecha establecida.

El cierre está previsto para el 22 de diciembre de 2026 en macOS y Windows. Desde ese día, las cuentas quedarán desactivadas y los datos personales asociados se eliminarán en un plazo de 30 días. Según el anuncio oficial, mantener un navegador seguro exige trabajo continuo, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Por esta razón, los equipos de ingeniería y seguridad se dedicarán a Dia.

El proceso comenzó el 22 de octubre, cuando se suspendió la creación de cuentas. Las existentes seguirán activas hasta el cierre.

Arc Search perderá funciones antes del cierre

Las restricciones en celulares comenzarán el 23 de noviembre de 2026. En iOS y Android se desactivará Buscar por mí (Browse for Me), que consulta páginas web y resume información. También desaparecerán las demás funciones de inteligencia artificial, el inicio de sesión y la sincronización de pestañas.

En iOS, la aplicación podrá seguir utilizándose para navegar por internet, aunque con menos características. En Android, la compañía indica que el 22 de diciembre será retirada de Google Play Store y de los dispositivos donde esté instalada. Ambas versiones móviles permiten copiar o compartir los enlaces de las pestañas abiertas desde la configuración, una opción que conviene utilizar antes de que entren en vigor las restricciones.

Cómo trasladar tus datos a Dia y otros navegadores

Dia permite importar contraseñas, marcadores, historial, extensiones y pestañas. La navegación es gratuita y sus herramientas de inteligencia artificial son opcionales. Los espacios personalizados se convierten en perfiles, las carpetas pasan a ser grupos de pestañas y la barra lateral vertical sigue disponible. Los favoritos y sitios fijados conservan sus nombres.

Hay que descargar Dia y seleccionar Arc como origen durante la configuración. Si ya está instalado, la importación se realiza desde su menú. Quienes prefieran Chrome, Edge u otro navegador pueden exportar espacios, favoritos, pestañas fijadas y carpetas como una lista de enlaces. Las contraseñas y el historial quedan fuera de ese archivo.

En macOS, la exportación se encuentra en Arc > Settings > Advanced > Export Data. En Windows, está en Advanced > Export Spaces and Tabs. Dia no importa los métodos de pago guardados ni los datos de autocompletado, por lo que deben revisarse por separado.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).