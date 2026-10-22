Spotify lanza membresías para apoyar a tu podcast favorito

Spotify anunció el lanzamiento de las membresías para podcasts, una nueva función que permite a los creadores elegibles ofrecer contenido y experiencias exclusivas a sus fans dentro de la plataforma.

Las membresías están diseñadas para que cada creador decida qué incluye su oferta. Entre las opciones disponibles están el audio o vídeo exclusivo, episodios extra, menos anuncios, acceso anticipado, acceso al archivo de una serie o una combinación de varios beneficios. Los creadores también pueden organizar los beneficios en distintos niveles y precios.

Los usuarios tanto gratuitos como Premium de Spotify pueden encontrar la oferta de membresía de un programa en su página de Spotify, unirse mediante un proceso de compra simplificado y acceder al contenido exclusivo sin salir de la plataforma. Además, los miembros pueden mostrar insignias al comentar episodios, mientras que los creadores pueden recibir a los nuevos miembros con clips de bienvenida.

Herramientas para aprovechar las audiencias

Al estar integradas en Spotify, las membresías permiten a los creadores llegar a posibles suscriptores donde ya escuchan o ven contenido. La plataforma ofrece herramientas como promociones específicas, pruebas gratuitas y análisis que muestran qué factores impulsan las inscripciones.

Los creadores también tienen acceso a datos exportables de los miembros, incluida la información de contacto que los fans decidan compartir, lo que les permite gestionar mejor su relación con la audiencia dentro y fuera de Spotify.

Nuevos ingresos para creadores

Las membresías se suman a otras formas de monetización en Spotify, como la publicidad, los patrocinios y el Programa de Socios. Los creadores pueden generar ingresos recurrentes directamente de sus seguidores y conservar el 90% de los ingresos que generan.

Para ser elegibles, los programas deben estar alojados en Spotify for Creators o Megaphone y cumplir requisitos mínimos: al menos tres episodios publicados, 100 oyentes o espectadores y 100 horas de consumo en Spotify en los últimos 30 días. Los creadores que cumplan los requisitos pueden comenzar desde hoy a través de Spotify for Creators o Megaphone.

Creadores y mercados iniciales

Entre los creadores que lanzan membresías en Spotify figuran The Adam Friedland Show, Making Sense with Sam Harris, The Shawn Ryan Show, Two Hot Takes, The Sculpt Society y YMH Studios, que lleva la membresía a 12 programas de su red, entre otros. Cada uno ofrece su propio enfoque, desde episodios exclusivos y acceso anticipado hasta contenido detrás de cámaras y beneficios especiales para sus fans más fieles.

La compañía presentó inicialmente esta iniciativa en su Investor Day en mayo y ahora la lanza en 34 mercados, con el objetivo de profundizar la relación entre creadores y audiencias y abrir una nueva vía de ingresos recurrentes. Esta opción estará disponible inicialmente en 34 mercados, incluyendo Estados Unidos, Australia y España. Por ahora no hay ninguno de Latinoamérica en la lista.

Con este lanzamiento, Spotify busca que los creadores de podcasts puedan construir comunidades más cercanas y desarrollar negocios sostenibles, mientras los fans acceden a nuevas formas de apoyar a sus programas favoritos.

Imagen: Spotify