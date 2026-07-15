Spotify estrena una función conversacional: podrás interactuar por texto y voz

Spotify presentó una nueva función que permite a los usuarios interactuar con la aplicación mediante lenguaje natural. La novedad aparecerá en las vistas de Inicio y de Reproducción actual (Now Playing) en la versión móvil y estará disponible tanto por texto como por voz.

Ya sea escribiendo o hablando, la experiencia será similar a hablar con una IA. En este caso servirá para decirle qué reproducir, obtener información sobre lo que están escuchando y explorar su propio historial de escucha sin salir de la app.

“Talk to Spotify” saldrá primero en beta y representa uno de los pasos más ambiciosos de la compañía para incorporar inteligencia artificial conversacional a su producto principal.

Según explicó Spotify, la función busca profundizar en la adaptación al gusto musical de cada usuario.En lugar de depender exclusivamente de algoritmos de recomendación o de búsquedas por texto tradicionales, los usuarios podrán mantener una conversación con la aplicación para dar forma a lo que están escuchando, entender mejor el contenido reproducido o revisar su propia historia como oyentes.

La compañía enmarca este lanzamiento dentro de una estrategia más amplia de personalización, que en los últimos meses también incluyó la expansión de su DJ personalizado a nuevos idiomas y mercados, y otras funciones orientadas a que los usuarios comprendan mejor la música, los pódcasts y los audiolibros que consumen. A continuación, el detalle de las principales capacidades incluidas en esta actualización.

Definir la reproducción con instrucciones sucesivas

Una de las funciones centrales permite a los usuarios pedirle a Spotify que arme una selección musical a partir de instrucciones abiertas, como solicitar artistas que todavía no hayan escuchado, y luego seguir ajustando esa selección con indicaciones adicionales.

Es posible pedir que se sume un artista puntual, acotar el pedido a un período específico de su discografía o solicitar un cambio de tono, por ejemplo, hacia canciones más enérgicas.

Además, el usuario puede pedirle a la aplicación directamente que guarde una canción, la sume a la cola de reproducción o siga a un artista, sin necesidad de tocar manualmente esas opciones en la interfaz.

Información sobre lo que se está escuchando

Desde la vista de reproducción actual, los usuarios podrán preguntar por el contexto de una canción, un álbum, un artista o un género. Spotify puso como ejemplo consultas sobre la inspiración detrás de un álbum, la fecha de lanzamiento de un disco o el género al que pertenece un tema.

La compañía indicó que, a partir de esas respuestas, la aplicación también sugiere artistas, sonidos e historias relacionadas para profundizar el descubrimiento musical.

La misma lógica se extiende a pódcasts y audiolibros: durante la escucha, será posible preguntar por otros libros escritos por un autor o por otros pódcasts en los que haya participado un invitado determinado.

Consultas sobre el propio historial de escucha

La tercera gran capacidad de la función apunta hacia adentro: permite a los usuarios hacer preguntas sobre su propio comportamiento de escucha, aprovechando que Spotify ya cuenta con datos sobre sus playlists, artistas favoritos y canciones repetidas.

Entre los ejemplos mencionados por la compañía figuran preguntas como en qué momento se escuchó por primera vez una canción determinada o qué géneros ha estado escuchando el usuario en el último tiempo.

Disponibilidad limitada y en fase beta

Spotify aclaró que la función es opcional: los usuarios pueden activar el micrófono para hablar, escribir sus consultas o simplemente seguir utilizando la aplicación de la manera tradicional.

Por tratarse de una beta, la compañía advirtió que las respuestas no siempre serán precisas y que el sistema seguirá ajustándose a partir de la retroalimentación de los usuarios.

El despliegue es, por ahora, acotado: la función llega de forma gradual para usuarios Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia, disponible en inglés para dispositivos iOS y Android.

Spotify no precisó una fecha estimada para una expansión a otros mercados o idiomas, aunque adelantó que continuará sumando novedades orientadas a conectar a los oyentes con la música, los pódcasts, los audiolibros y los creadores que siguen.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Spotify