Actualmente, WhatsApp Plus es una de las versiones modificadas más elegidas por quienes usan WhatsApp todos los días. La edición 2025, desarrollada por AlexMods, suma funciones avanzadas de personalización, privacidad y control que no están disponibles en la app oficial. Aunque no está respaldada por Meta, cada vez más usuarios la eligen por su flexibilidad y opciones extra.



A continuación, te explicamos qué lo hace diferente, cómo se instala de forma segura y en qué dispositivos está disponible.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una versión modificada del WhatsApp tradicional. No se distribuye en tiendas oficiales como Google Play o App Store, y ha sido desarrollada por terceros con el objetivo de ofrecer más funciones, mayor personalización visual y un control más completo sobre la privacidad y el uso diario de la app.

Este tipo de apps es conocida como “mod” (modificación), y aunque ofrece ventajas evidentes, también implica ciertos riesgos que vale la pena tener en cuenta.

Funciones destacadas

Estas son algunas de las principales características de la versión más reciente:

Temas y estilos personalizados : acceso a cientos de temas y posibilidad de cambiar colores, fuentes, íconos y fondos.

: acceso a cientos de temas y posibilidad de cambiar colores, fuentes, íconos y fondos. Privacidad avanzada : ocultar tu estado “en línea”, los tildes azules, la última conexión, el estado de escritura y más.

: ocultar tu estado “en línea”, los tildes azules, la última conexión, el estado de escritura y más. Transferencia de archivos sin compresión : envío de imágenes, videos o documentos de hasta 200 MB.

: envío de imágenes, videos o documentos de hasta 200 MB. Mensajes programados : posibilidad de programar mensajes automáticos.

: posibilidad de programar mensajes automáticos. Modo avión exclusivo : desconecta solo WhatsApp sin afectar el resto de las apps.

: desconecta solo WhatsApp sin afectar el resto de las apps. Gestión de múltiples cuentas : permite usar hasta dos números en un mismo dispositivo.

: permite usar hasta dos números en un mismo dispositivo. Bloqueo de chats por PIN o huell a: protección adicional para conversaciones privadas.

a: protección adicional para conversaciones privadas. Descarga de estados: guarda las fotos y videos que tus contactos publican como estados.

Diferencias clave con WhatsApp oficial

Característica WhatsApp Plus WhatsApp Oficial Personalización interfaz Total Limitada Ocultar actividad Avanzado Básico Múltiples cuentas Sí No Programar mensajes Sí No Tamaño máximo archivos 200 MB 100 MB Descargar estados Sí No Actualizaciones automáticas Manuales Sí Riesgo suspensión Posible Ninguno

¿En qué dispositivos está disponible?

WhatsApp Plus fue desarrollado exclusivamente para dispositivos Android y no se encuentra disponible en Google Play, por lo que su instalación requiere descargar el archivo APK desde fuentes externas. Es compatible con teléfonos que tengan Android 5.0 o superior, y funciona correctamente en marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, Realme, Oppo, entre otras. Para un rendimiento adecuado, se recomienda contar con al menos 100 MB de espacio libre en el dispositivo.

En el caso del iPhone, no está disponible de forma oficial. Aunque existen métodos alternativos para instalarlo —como el uso de herramientas como AltStore o Cydia Impactor, o mediante jailbreak— estos procesos son complejos, no están pensados para usuarios sin experiencia y pueden comprometer la seguridad y estabilidad del sistema. Además, Apple tiene la capacidad de revocar los certificados necesarios, lo que puede dejar la app inutilizable.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus paso a paso?

Hacer una copia de seguridad: abrir WhatsApp oficial, ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y crear una copia local o en Google Drive. Desinstalar WhatsApp original: ingresar en Configuración del teléfono > Aplicaciones > WhatsApp y seleccionar “Desinstalar”. Descargar el archivo APK de WhatsApp Plus: acceder a un sitio confiable y descargar la versión más reciente del APK. Habilitar instalaciones desde fuentes desconocidas: ir a Ajustes > Seguridad y activar la opción “Fuentes desconocidas” para permitir la instalación del APK. Instalar el archivo APK: abrir el archivo descargado desde el gestor de archivos o desde la barra de notificaciones, y seguir las instrucciones del sistema. Verificar el número y restaurar los chats: ingresar el número de teléfono y, si se hizo copia de seguridad, restaurar los mensajes guardados.

Si el sistema bloquea la instalación, desactivar temporalmente Google Play Protect desde la Play Store. Una vez instalada la app, volver a activarlo.

WhatsApp Plus incorpora funciones avanzadas, pero no garantiza el mismo nivel de seguridad que la app oficial. No cuenta con cifrado de extremo a extremo confirmado, no está aprobada por Meta y su uso podría implicar la suspensión de la cuenta. Además, si se descarga desde sitios no confiables, existe riesgo de instalar software malicioso en el dispositivo.

A pesar de estos puntos, muchos usuarios eligen WhatsApp Plus por su alto nivel de personalización, privacidad y opciones que la versión oficial aún no ofrece. Si se instala con precaución, desde fuentes verificadas, y se utiliza con un número secundario, puede ofrecer una experiencia más completa para quienes buscan mayor control sobre su aplicación de mensajería.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT