Waddle World, la mascota virtual con IA que crea diarios ilustrados

Contarle cómo estuvo su día a una mascota digital puede convertirse en una forma de llevar un diario. Esa es la propuesta de Waddle World, una aplicación de Meta que transforma lo compartido por voz o texto en relatos acompañados de dibujos.

Para contar lo ocurrido basta con mantener presionado el micrófono. Después, la inteligencia artificial prepara una entrada narrada desde el punto de vista del personaje y agrega una ilustración. También es posible escribir si no se quiere hablar en ese momento. Según la descripción oficial en Google Play, puede retomar asuntos mencionados anteriormente, sin tener que explicar todo desde cero.

El entorno tiene una estética de 16 bits y comienza con un huevo del que nace el compañero virtual. Como en los Tamagotchi, el usuario puede alimentarlo, jugar con él y atenderlo cuando quiera. Puede mostrar felicidad, hambre, sueño o aburrimiento. Entre las actividades disponibles están atrapar estrellas, apilar productos y formar palabras, que permiten conseguir recompensas dentro de la aplicación.

Además, llegan postales semanales sobre algo que se haya contado o sobre la propia mascota. Una pregunta diaria aporta otra ocasión para interactuar, aunque la presentación del servicio insiste en que no exige mantener rachas ni cumplir metas de puntuación.

La ficha filipina de la App Store ofrece la descarga sin costo para iPhone y establece como requisito iOS 17.0 o posterior. También existe una versión para Android. Las descripciones de ambas tiendas fijan una edad mínima de 18 años para utilizarla. La existencia de estas fichas no confirma un lanzamiento mundial y las fuentes oficiales consultadas no detallan un calendario de expansión a otros países.

Hay otro aspecto relevante antes de empezar a contar asuntos personales. En la sección de seguridad de Google Play, el desarrollador declara que puede recopilar ubicación e información personal, entre otros datos, y compartir actividad e identificadores con terceros. Además, señala que la transmisión está cifrada y que se puede solicitar el borrado.

Imagen: Capturas: Google Play / Meta