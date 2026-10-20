Wishes: la aplicación gratuita para crear listas de regalos y evitar que se repitan

¿Te han preguntado qué quieres de regalo y no has sabido qué responder? ¿O has comprado un obsequio para alguien y después descubriste que otra persona tuvo la misma idea? Wishes es una aplicación gratuita que permite crear listas de deseos, compartirlas con amigos y familiares y reservar los artículos elegidos para evitar que se repitan los regalos.

La plataforma está disponible para iPhone, Android y computadores. Su funcionamiento es sencillo: una persona reúne los productos que le gustaría recibir, comparte un enlace con sus conocidos y deja que cada invitado elija qué quiere regalarle. Así, quienes buscan un obsequio tienen una referencia concreta, en lugar de adivinar los gustos del destinatario.

Las listas se pueden utilizar durante todo el año. Sirven para cumpleaños, Navidad, bodas, fiestas de inauguración de una vivienda y celebraciones como los baby showers. También pueden resultar útiles en familias con niños que piden juguetes u otros artículos en diferentes momentos, sin necesidad de esperar hasta una fecha especial.

A diferencia de una lista escrita en un mensaje o una selección de productos guardada en una tienda virtual, Wishes permite reunir artículos de diferentes comercios en un mismo lugar. Cada producto puede incluir una imagen, su nombre y un enlace a la página donde se encuentra.

El sistema de reservas evita los regalos duplicados

Una de las funciones que distingue a Wishes es la posibilidad de reservar los artículos de una lista. Cuando un familiar o amigo decide comprar uno de los productos, puede marcarlo como reservado para que los demás sepan que alguien ya lo eligió.

La reserva se mantiene en secreto para la persona que recibirá los regalos. De este modo, el destinatario puede consultar los artículos que sus conocidos han escogido sin descubrir quién comprará cada uno. Los invitados, por su parte, tienen una referencia para coordinar sus elecciones y reducir la posibilidad de que dos personas compren lo mismo.

Crear una lista no requiere abrir una cuenta. Basta con añadir los productos y compartir el enlace. Los invitados tampoco necesitan descargar la aplicación ni registrarse para consultar los deseos. Sin embargo, quienes quieran reservar un regalo deben iniciar sesión con una cuenta de Apple o Google.

Los productos se pueden agregar desde distintas tiendas en línea. Si una persona encuentra algo que le gusta mientras navega por internet, puede compartir el enlace con Wishes para incorporarlo a su lista. La plataforma guarda información como la imagen y el nombre del artículo, junto con el vínculo para consultarlo en la tienda.

La aplicación también incorpora una función para generar ideas de regalos con inteligencia artificial. El usuario puede describir sus gustos y aficiones, o indicar para quién prepara la lista, y pedir sugerencias para completarla. Wishes ofrece una opción de conexión con asistentes como ChatGPT y Claude, que requiere una configuración adicional.

Una herramienta que nació para uso familiar

Wishes fue creada por Wiheads ApS, un equipo pequeño de Dinamarca. Alexandra, cofundadora de la empresa, comenzó a desarrollar la idea junto con su esposo para organizar los regalos de su propia familia. La utilizaron para cumpleaños, Navidad y las peticiones que hacían sus hijos durante el año.

La experiencia los llevó a compartir la herramienta con otras personas. Desde hace dos años, el equipo desarrolla la aplicación por su cuenta.

La plataforma es gratuita y puede utilizarse desde su página web, wishes.app, o mediante sus aplicaciones para iOS y Android. Su propuesta consiste en centralizar los regalos que alguien desea, facilitar la elección a sus conocidos y mantener la sorpresa sin perder de vista qué artículos ya fueron reservados.