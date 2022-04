Así puedes evitar videos que no te gustan en TikTok

TikTok, la red social de origen chino es la más popular en el mundo. Una de las causas principales es que las personas pueden durar horas consumiendo el contenido de la red social. Esto, gracias a la cantidad de videos de entretenimiento, cocina, viajes, humor, etc. Por si no lo sabías, el algoritmo de TikTok trabaja con base en tus intereses.

Es decir, si la red social percibe que duraste algunos segundos mirando un video, pensará que te gusta, por lo que te seguirá mostrando video por el mismo estilo. No obstante, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado con un video que no era de tu agrado, y es porque el algoritmo no es perfecto. Si no quieres seguir viendo algún tipo de videos, este sencillo truco será muy útil.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación desde la cuenta donde quieres restringir los videos. Una vez dentro, te ubicarás en ‘para ti’, en el inicio de TikTok. Ahora, deberás deslizar hasta encontrar un video que consideres ofensivo o desagradable. Cuando lo hayas encontrado deberás mantener pulsado por varios segundos sobre el video hasta que se despliegue un menú de opciones.

Entre las funciones encontrarás “No me interesa” representada por el ícono de un corazón roto a la mitad; debes dar clic aquí. Verás que el video automáticamente desaparece de la pantalla y aparecerá un mensaje en la parte superior: “A partir de ahora, te mostraremos menos videos como este”.

Ahora, si vuelves a encontrarte de nuevo con un video similar o de algún otro tema que no te interese o te parezca ofensivo, solo tendrás que repetir el mismo procedimiento. Recuerda que, aunque el algoritmo se basa en los videos que miramos, intenta también recomendarte contenido nuevo; por lo tanto es probable que sigan saliendo algunos videos que no son de tu agrado.

Imagen: Pixabay