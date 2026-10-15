YouTube Music incorpora etiquetas para música con IA

YouTube Music comenzó a incorporar etiquetas para identificar canciones creadas principalmente con inteligencia artificial generativa. El distintivo aparece en el reproductor y permite consultar cómo se elaboró una composición. La función también llegará a la aplicación principal de YouTube.



El anuncio, realizado el 14 de octubre de 2026, abarca obras con voces, instrumentos o melodías producidas mediante IA. Al tocar la etiqueta, se abre un apartado con información adicional. Su distribución será gradual, sin fechas confirmadas para los países latinoamericanos.

La identificación tiene un carácter informativo y no impide reproducir las canciones señaladas. Tampoco permite asegurar que una pieza sin este distintivo haya sido compuesta o interpretada exclusivamente por músicos.

Cómo clasifica YouTube las canciones creadas con IA

El sistema combina declaraciones de los socios musicales con herramientas de detección. Su documentación establece tres categorías según el grado de participación de inteligencia artificial generativa.

La primera corresponde a obras producidas íntegramente con esta tecnología, incluidas las voces y los instrumentos. La segunda reúne aquellas que incorporan elementos generados artificialmente, mientras que la tercera identifica trabajos realizados sin dichos recursos. Cuando faltan datos suficientes, el origen se registra como desconocido.

Una grabación puede considerarse parcialmente generada si incorpora una línea instrumental sintética junto con interpretaciones de músicos. También entran en esta categoría las composiciones que utilizan IA para desarrollar letras o melodías antes de grabar la versión definitiva.

La clasificación incluye materiales relacionados, como videos musicales elaborados con herramientas generativas. Las correcciones convencionales de afinación y los procesos automáticos de masterización, en cambio, no se consideran necesariamente intervenciones de este tipo.

Sin embargo, estas categorías no implican que todas las canciones con algún componente artificial reciban una señal visible. Las nuevas etiquetas están orientadas a contenidos creados principalmente mediante inteligencia artificial.

La identificación depende de la información proporcionada por terceros y de los mecanismos de detección. YouTube no publicó cifras sobre la precisión del sistema ni sobre el porcentaje del catálogo que podrá clasificar. Por eso, la ausencia del distintivo no garantiza un origen humano.

Según un reporte de TechCrunch, emplear inteligencia artificial tampoco impide automáticamente monetizar una canción. La etiqueta informa sobre su producción, pero no establece si existen conflictos relacionados con derechos de autor o autorizaciones para reproducir una voz.

La medida amplía los mecanismos para identificar contenido creado con IA en YouTube, que ya contemplaban la divulgación del uso de estas herramientas en materiales audiovisuales.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)