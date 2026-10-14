Grok, Cursor y X Premium pasan a compartir una suscripción. SpaceXSI presentó The X Subscription con un plan Premium de US$30 al mes que reúne beneficios antes vendidos por separado. La decisión cambia qué debe revisar quien ya paga por un asistente de IA, un editor de código o las funciones premium de X: el precio del paquete importa, pero también los modelos incluidos y sus límites.

La compañía ofrece cinco niveles: Free, Plus por US$8 al mes, Premium por US$30, Super por US$100 y Ultra por US$200. Son precios de referencia publicados en dólares, no una cotización final en moneda local. El acceso para nuevos clientes ya está abierto; la disponibilidad global y la migración de suscriptores existentes se despliegan gradualmente.

Un saldo de uso compartido, no IA ilimitada

Los planes de pago reúnen una bolsa de uso de modelos Grok que se consume tanto en Grok como en Cursor. Según la tabla oficial, Premium ofrece cuatro veces el uso de Plus; Super, 15 veces; y Ultra, 50 veces. Esas proporciones no equivalen a un número universal de consultas ni a trabajo ilimitado.

Premium combina beneficios de SuperGrok, Cursor Pro y X Premium+, que la empresa cifra en US$90 mensuales si se contrataran por separado. La comparación describe esos productos y planes concretos. No significa que cualquier persona ahorre US$60: quien solo usa uno de ellos debe comparar el paquete con lo que realmente paga.

Cursor conserva modelos de terceros en Premium y niveles superiores. Su consumo se cobra aparte mediante recargas, a precios de lista de API. Ese detalle cambia la cuenta para quienes alternan entre modelos: la bolsa compartida anunciada cubre Grok, no cualquier modelo disponible dentro del editor.

El nivel Free incluye acceso diario limitado a Grok, una cuota inicial para los agentes de programación de Cursor y X estándar. Plus amplía el uso de IA y añade la marca de verificación, herramientas para creadores y menos anuncios en X. Los niveles superiores aumentan las cuotas; no eliminan la necesidad de revisar el consumo.

¿Qué pasa si ya paga Grok, Cursor o X?

Los usuarios actuales pueden conservar su plan, precio y funciones. SpaceXSI dice que la opción de cambio aparecerá en la configuración de facturación cuando esté habilitada para cada cuenta. Al migrar, ofrece un reembolso proporcional del plan anterior; las ofertas de transición son temporales y se consultan en esa misma sección.

Antes de cambiar, conviene comparar tres cosas: el gasto mensual actual, los modelos que se usan en Cursor y las condiciones que muestra la cuenta. Contratar el paquete no convierte las recargas de terceros en consumo incluido, ni demuestra que la migración esté lista para todos los países o usuarios.

La oferta llega a un mercado donde los canales de acceso ya hacen diferencias, como ocurre con Muse Wonder y Wonder Full. La novedad de X no es una promesa de un único modelo mejor para todo, sino una factura y una bolsa de uso compartidas entre productos que antes se contrataban por separado.

Fuentes: SpaceXSI, Introducing The X Subscription; TechCrunch, SpaceXSI bundles X Premium, Grok, and Cursor into one subscription.