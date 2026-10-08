Truecaller integra perfiles de LinkedIn para identificar llamadas profesionales

Una llamada de un número desconocido podría mostrar desde ahora más información que el nombre de quien está al otro lado. Truecaller y LinkedIn anunciaron una alianza mundial que permitirá incorporar datos profesionales y señales de verificación de la red laboral a la identificación de llamadas de la plataforma.

La integración está pensada especialmente para comunicaciones profesionales. Un reclutador, proveedor, asesor de clientes o fundador puede contactar a una persona desde un número que esta no tiene registrado. En esos casos, Truecaller podrá mostrar información como el cargo y la empresa del contacto, además de su nombre y fotografía.

La compañía de identificación de llamadas cuenta con más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo. Según la empresa, durante 2025 identificó 68.000 millones de llamadas relacionadas con spam y fraude. La nueva función busca añadir información profesional al momento en que una persona recibe una llamada, para que tenga más elementos antes de decidir si contesta.

Así funciona la integración con LinkedIn

Los nuevos usuarios de Truecaller podrán utilizar la opción “Iniciar sesión con LinkedIn” para comenzar a configurar su cuenta con algunos datos de su perfil profesional, como el nombre y la fotografía.

Quienes ya tienen una cuenta también podrán vincular ambos servicios mediante la función “Verificado en LinkedIn”. Al hacerlo, podrán incorporar a su perfil de Truecaller información como el lugar de trabajo y el cargo que ocupan.

Una vez realizada la vinculación, esos datos podrán aparecer en la pantalla de identificación cuando la persona realice una llamada. El receptor podrá ver el nombre y la fotografía junto con el cargo y la empresa asociados al perfil. También tendrá la posibilidad de consultar el perfil de quien llama en Truecaller y acceder desde allí a LinkedIn para conocer más sobre su trayectoria profesional.

La verificación añade otra señal. Cuando LinkedIn haya confirmado información profesional de un usuario, Truecaller podrá mostrar esa verificación junto a los datos de la persona. En el caso del lugar de trabajo, aparecerá un indicador asociado a la empresa.

La vinculación entre las dos plataformas es voluntaria. Cada usuario decide si quiere mostrar su cargo y lugar de trabajo y puede desvincular su perfil de LinkedIn cuando lo considere necesario. La función también permite trasladar las verificaciones profesionales de LinkedIn a Truecaller sin tener que completar un nuevo proceso de comprobación.

La integración ya está disponible para usuarios de Truecaller en Android en todo el mundo. Para quienes utilizan iPhone, la compañía indicó que la función llegará próximamente.