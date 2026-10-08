Audiolibros de Spotify llegarán a Colombia: ¿Qué usuarios tendrán acceso y cuántas horas?

Spotify ampliará su servicio de audiolibros a más de 180 mercados antes de terminar 2026 y Colombia está entre los países incluidos en esta expansión. La compañía anunció la llegada global de la función el 7 de octubre, aunque advirtió que el despliegue será gradual y que las condiciones de acceso pueden variar según el mercado y el tipo de cuenta.

Para los usuarios colombianos, la principal novedad será la posibilidad de acceder a audiolibros como parte de determinados planes Premium. Los suscriptores elegibles tendrán hasta 12 horas de escucha de audiolibros cada mes incluidas en su suscripción.

La compañía también incorporará catálogos en distintos idiomas como español, portugués, italiano y polaco. En total, Spotify prevé poner a disposición de los nuevos mercados más de 350.000 títulos, con contenidos que abarcan más de 120 idiomas.

El anuncio incluye a Colombia junto con otros países como México, Brasil, Chile, Perú, España, Portugal, Italia y Polonia dentro del grupo que tendrá acceso a las 12 horas mensuales para suscriptores Premium elegibles.

El acceso dependerá del plan y del despliegue

La llegada de los audiolibros no significa que todos los usuarios colombianos tengan la función disponible de inmediato. Spotify señala que la expansión se realizará desde ahora y hasta finales de 2026, por lo que la disponibilidad puede aparecer de forma progresiva.

También habrá otras formas de acceder al catálogo. Audiobooks+ permitirá comprar horas adicionales de escucha por encima del tiempo incluido en el plan. La compañía indica que este complemento está disponible para usuarios que quieran ampliar su tiempo mensual, mientras que los modelos de acceso y sus precios dependen de cada mercado.

Además, Spotify contempla la compra directa de títulos específicos. En ese caso, el usuario puede adquirir un audiolibro y conservarlo, sin depender de las horas incluidas en una suscripción.

Para los usuarios colombianos interesados en probar la función, el primer paso será revisar si los audiolibros ya aparecen disponibles en su cuenta Premium. La compañía no presenta el anuncio como un lanzamiento simultáneo para todos los usuarios del país, por lo que la ausencia de la función en una cuenta no significa que Colombia haya quedado por fuera.

La expansión llega después de un crecimiento en el consumo de audiolibros dentro de Spotify. Según la compañía, durante el último año los oyentes mensuales de este formato aumentaron cerca de 40 %, mientras que las horas de escucha crecieron más de 30 %.

Spotify también anunció Page Match, una función que permite pasar entre un libro impreso, un libro electrónico y su versión en audio. El sistema puede utilizar el código ISBN del libro para ubicar al lector en el punto correspondiente de la historia y ahora incorpora números de página. La herramienta funciona en más de 30 idiomas.

Para Colombia, por ahora, el dato que deben tener en cuenta los usuarios Premium elegibles es el límite de 12 horas mensuales. El catálogo, la disponibilidad de la función y las opciones para comprar tiempo adicional dependerán del despliegue que Spotify haga en el país durante lo que resta de 2026.