Spotify llega a millones de televisores con Whale TV: ¿Cómo instalar la aplicación?

Spotify anunció su llegada a la mayoría de los televisores inteligentes que funcionan con Whale TV, el sistema operativo independiente presente en equipos de más de 400 marcas. El despliegue comenzó el 22 de septiembre y amplía el acceso a la plataforma en los hogares donde el televisor también sirve para escuchar música y podcasts.

La aplicación está disponible en la tienda de Whale TV en los mercados donde operan ambos servicios. Los usuarios pueden iniciar sesión con una cuenta existente o crear una desde el televisor. Sin embargo, Whale TV no publicó una lista de modelos compatibles: la disponibilidad depende del equipo, por lo que conviene buscar Spotify directamente en la tienda de aplicaciones del televisor.

La integración lleva a la pantalla grande el catálogo de Spotify, que incluye más de 100 millones de canciones, millones de podcasts y listas de reproducción. También ofrece videos y, en los países donde están habilitados, audiolibros. La empresa presenta el lanzamiento como parte de su apuesta por convertir el televisor en un centro de entretenimiento para la sala.

El alcance potencial es amplio. Según Whale TV, su sistema está activo en más de 47,5 millones de televisores al mes en todo el mundo. Esa cifra describe el tamaño de su plataforma, pero no significa que Spotify vaya a estar disponible en todos esos equipos: el anuncio habla de la mayoría de los televisores Whale TV y aclara que la aplicación funciona en modelos compatibles.

La llegada también refleja un cambio en el uso del televisor. Además de películas y series, las pantallas del hogar se usan para reproducir música, seguir podcasts y compartir contenido audiovisual. En ese contexto, tener Spotify instalado puede facilitar el acceso desde la sala, sin depender de un teléfono conectado al equipo.

Spotify ya ofrece aplicaciones para numerosos televisores y dispositivos de streaming. La novedad es su incorporación al ecosistema de Whale TV, que reúne marcas y modelos de distintos mercados. Para los propietarios, el paso práctico es revisar la tienda del televisor y descargar la aplicación si aparece disponible.