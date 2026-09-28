Meta One: ¿qué incluyen sus planes para Instagram, WhatsApp y Facebook?

Meta presentó Meta One, un servicio que reúne planes individuales y paquetes con herramientas para crear contenido, ampliar el uso de inteligencia artificial y gestionar una presencia comercial en sus aplicaciones. La compañía informó que la implementación es gradual y que sus planes individuales ya están disponibles a nivel global; las funciones y los precios pueden variar según la región, la aplicación y la cuenta.

La propuesta parte de una distinción: usar las aplicaciones y Meta AI seguirá siendo gratuito, mientras que la suscripción habilita funciones adicionales y un uso ampliado de IA. Meta afirma que sus planes suman más de 50 funciones y que, hasta la fecha, han acumulado 15 millones de suscripciones y pruebas.

Para usuarios individuales hay suscripciones separadas a Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus. Incluyen opciones como personalizar perfiles y mensajes, usar más reacciones y fijar más chats. Los paquetes Core y Premium combinan esos beneficios con mayor capacidad para generar imágenes y videos con Meta AI y utilizar herramientas como Restyle, que permite modificar historias de Instagram.

Core cuesta US$7,99 mensuales y Premium, US$19,99. Este último incluye lo de Core y un margen mayor para crear con Meta AI y en las aplicaciones de la compañía. Los precios de los planes individuales son US$3,99 al mes para Instagram Plus y Facebook Plus, y US$2,99 para WhatsApp Plus.

Creadores y negocios tendrán herramientas de gestión y atención

Los paquetes Essential, Advanced, Expert y Max están dirigidos a creadores y empresas. Essential, desde US$14,99 mensuales, incorpora funciones para fortalecer la presencia del negocio, una insignia de verificación sujeta a aprobación y más acceso a Meta Business Agent en WhatsApp, una herramienta para responder a clientes. Advanced, desde US$49,99, suma opciones profesionales como programar historias con hasta 30 días de anticipación, incluir enlaces en publicaciones y Reels orgánicos, exportar analíticas y dar acceso a integrantes del equipo sin compartir la contraseña.

Expert, desde US$149 al mes, y Max, desde US$499, ofrecen niveles superiores de funciones y capacidad de Meta Business Agent para equipos que operan a mayor escala. La empresa también prevé sumar Edits Plus, con almacenamiento en la nube para sincronizar proyectos y acceso adicional a un asistente que ayudará a revisar estadísticas de Instagram y proponer ideas.

Las tarifas anunciadas para México comienzan en 29 pesos al mes para planes individuales, 119 pesos para paquetes individuales y 229 pesos para paquetes de creadores y negocios. Sin embargo, las cantidades específicas en dólares y la disponibilidad pueden variar de acuerdo con el mercado y la cuenta. Para consultar qué incluye cada opción, las personas interesadas deben iniciar el proceso de suscripción desde la aplicación correspondiente o visitar el sitio de Meta One.