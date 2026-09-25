¿Te da pereza llamar? Gemini prueba una función que contacta comercios por ti

La nueva función experimental de Google puede consultar la disponibilidad de productos, hacer reservas y cambiar citas. Por ahora, está limitada a algunos usuarios de Estados Unidos.

Gemini puede llamar a una tienda para preguntar si tiene un producto, reservar una mesa o cambiar una cita. Google prueba esta función con el nombre Call for Me, una herramienta experimental que permite al asistente gestionar llamadas a comercios mientras el usuario sigue la conversación y puede intervenir.

El acceso inicial está limitado a mayores de 18 años en Estados Unidos con un teléfono Pixel 11, una suscripción de Google AI y la versión beta pública de la aplicación Teléfono de Google. También se necesita la versión más reciente de Gemini y configurar el dispositivo en inglés. Por ahora, las llamadas solo pueden hacerse a números estadounidenses.

Gemini puede navegar por menús telefónicos automatizados, esperar en línea y conversar con el personal del negocio. Entre las tareas previstas están averiguar si un artículo está disponible, pedir que lo aparten, reservar en un restaurante o reprogramar una cita.

Antes de iniciar la llamada, el asistente muestra un resumen con el número que marcará y la información que compartirá. La llamada se hace desde el teléfono del usuario y utiliza su número. Durante la conversación, es posible consultar una transcripción en directo, escuchar el audio o tomar el control.

El asistente se identifica como una inteligencia artificial de Google y avisa que llama en nombre del usuario en una línea grabada. La función tiene límites: no puede hacer llamadas de emergencia, realizar pagos ni comunicar datos sensibles, como contraseñas o información financiera. Tampoco está diseñada para llamadas de telemarketing.

Google describe Call for Me como un experimento y no ha anunciado cuándo podría llegar a otros modelos de Pixel, a más teléfonos Android o a países fuera de Estados Unidos. La compañía señala que las conversaciones reales pueden ser imprevisibles y que necesita ajustar la experiencia antes de ampliar su disponibilidad.

La novedad se suma a otros experimentos de Google con llamadas asistidas por inteligencia artificial, como Duplex y Ask for Me. Con Call for Me, Gemini intenta encargarse de una gestión completa —desde marcar hasta conversar con el comercio— mientras el usuario puede revisar lo que ocurre y hacerse cargo en cualquier momento.