iOS 27 te avisa si un producto baja de precio o tiene stock

Esperar una rebaja o comprobar si un producto agotado volvió a estar disponible puede exigir varias visitas a la misma página. iOS 27 automatiza esa tarea con Notificarme, una función de Safari que busca el cambio indicado y envía una alerta cuando lo detecta. Apple pone como ejemplos una variación de precio o el regreso de un artículo.

La herramienta utiliza Apple Intelligence y permite elegir la frecuencia de revisión. El seguimiento se limita a la web seleccionada, por lo que no funciona como un comparador entre comercios ni busca automáticamente dónde cuesta menos un producto.

Al configurar el aviso se indica qué cambio detectar y cada cuánto tiempo revisar la página. No es necesario mantenerla abierta durante el proceso. La consulta continúa según el intervalo establecido hasta encontrar la condición indicada.

Recibir la alerta tampoco reserva el producto ni mantiene las condiciones detectadas. Entre la detección y la apertura de la web, el precio o la disponibilidad pueden variar. El aviso informa del cambio solicitado, pero no interviene en la compra.

La novedad no está limitada al iPhone. También está disponible en iPadOS 27 en equipos compatibles y en Mac mediante Safari. En el iPhone requiere Apple Intelligence, disponible desde el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y en modelos posteriores. Instalar iOS 27 no garantiza, por tanto, el acceso en cualquier celular. La disponibilidad puede variar según el idioma y la región.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)