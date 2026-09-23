Windows 11 falla al hacer copias de seguridad: cómo saberlo

Tener el disco externo conectado no garantiza que los archivos estén siendo respaldados. Un fallo de Windows 11 relacionado con las actualizaciones de septiembre provocó que Historial de archivos dejara de crear o restaurar copias en algunos computadores. Microsoft ya publicó una corrección y existen varias señales para comprobar si el problema afectó al equipo.

Historial de archivos es la función que permite conservar versiones de documentos y otros contenidos personales en una unidad externa o ubicación de red. El error se concentra en esta herramienta, por lo que no implica que todos los métodos de respaldo incluidos en el sistema operativo hayan dejado de funcionar.

Tres señales revelan si el respaldo dejó de funcionar

Una de las advertencias aparece cuando el sistema muestra “Reconectar la unidad” aunque el disco utilizado para guardar la información esté conectado y funcione correctamente. Volver a conectarlo puede no solucionar nada, ya que el origen del problema está relacionado con Historial de archivos.

También conviene revisar el contenido almacenado. Si documentos modificados después de las actualizaciones de septiembre no tienen versiones recientes en la unidad de respaldo, la herramienta puede haber dejado de guardar los cambios. Ver el disco conectado, por sí solo, no confirma que las copias continúen realizándose.

Los problemas pueden aparecer además al recuperar información. Microsoft reconoce fallos tanto al crear respaldos como al restaurarlos desde unidades externas o ubicaciones de red. Esta situación cobra especial importancia si se depende de versiones anteriores para recuperar un documento modificado o eliminado.

El fallo de Windows 11 comenzó tras actualizar en septiembre

Microsoft vinculó el problema con las actualizaciones de seguridad distribuidas el 8 de septiembre de 2026. En las versiones 24H2 y 25H2 aparece después de instalar KB5124008, mientras que en 26H1 está asociado con KB5124012. La compañía incorporó Historial de archivos a la lista de problemas conocidos el 19 de septiembre.

Los documentos originales almacenados en el computador no desaparecen como consecuencia directa de este error. El riesgo está en los respaldos que deberían haberse creado después de la actualización. Si Historial de archivos dejó de trabajar, las modificaciones más recientes podrían no estar disponibles cuando sea necesario recuperar una versión anterior.

Para revisar la herramienta hay que entrar en Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos. Desde allí se puede comprobar si reconoce la unidad destinada a guardar las copias. El aviso para reconectarla cuando permanece conectada y operativa es una de las señales identificadas por Microsoft.

Microsoft corrigió Historial de archivos con dos actualizaciones

La solución para las versiones 24H2 y 25H2 llegó el 22 de septiembre mediante KB5124010. Microsoft señala que este paquete corrige el error que impedía hacer o restaurar respaldos correctamente desde una unidad externa o una ubicación de red.

Quienes tengan la versión 26H1 necesitan otra actualización. La corrección está incluida en KB5124006, publicada el mismo día. Esta diferencia es importante porque buscar únicamente KB5124010 puede generar confusión si el computador ejecuta una edición distinta.

Saber cuál está instalada requiere pocos pasos. Basta escribir winver en la búsqueda de la barra de tareas y abrir el resultado. También puede consultarse en Configuración > Sistema > Acerca de, dentro de “Especificaciones de Windows”. Ese dato determina qué paquete corresponde instalar.

Cómo instalar la corrección desde Windows Update

Ambas actualizaciones son preliminares y no incorporan nuevas correcciones de seguridad. Se pueden buscar desde Inicio > Configuración > Windows Update > Opciones avanzadas > Actualizaciones opcionales. Al no tratarse de paquetes obligatorios, su instalación puede requerir seleccionarlos manualmente.

Después de aplicar la actualización correspondiente, es recomendable regresar a Historial de archivos y comprobar que vuelve a crear respaldos. La unidad debería aparecer disponible y la función tendría que permitir guardar y restaurar contenido. Los paquetes independientes también están disponibles mediante el Catálogo de Microsoft Update.

Windows Backup no forma parte del fallo documentado. La información oficial identifica específicamente Historial de archivos como el componente afectado. Se trata de herramientas diferentes, aunque ambas estén relacionadas con la protección y recuperación de información.

Si el computador recibió las actualizaciones de septiembre y utiliza Historial de archivos, revisar únicamente la conexión del disco resulta insuficiente. El mensaje incorrecto para reconectar la unidad permite detectar el problema. La corrección para Windows 11 está en KB5124010 para 24H2 y 25H2, mientras que 26H1 utiliza KB5124006.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)