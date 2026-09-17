Sonos 27 ya comenzó a desplegarse: la IA ahora puede controlar tus bocinas y Sonos cambia cómo funcionan en casa

Una actualización de software empieza a cambiar lo que pueden hacer las bocinas Sonos sin necesidad de comprar un equipo nuevo. La compañía comenzó a desplegar Sonos 27, una nueva versión de su sistema operativo que incorpora controles mediante inteligencia artificial, permite convertir determinadas bocinas portátiles en parte de un sistema de teatro en casa y rediseña por completo su aplicación.

El cambio parte de una idea sencilla: que los dispositivos que ya están instalados en una vivienda puedan adquirir nuevas funciones con el software. Sonos 27 está disponible como actualización gratuita para los productos compatibles con Sonos S2, aunque no todas las novedades llegarán al mismo tiempo ni estarán disponibles en todos los equipos.

Una de las primeras novedades es Sonos 27mcp, actualmente en Early Access. Esta herramienta permite conectar el sistema de sonido con asistentes de inteligencia artificial externos mediante el Model Context Protocol (MCP). Entre las plataformas compatibles están ChatGPT y Claude.

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Esto significa que el usuario puede utilizar una IA externa para controlar diferentes aspectos de su sistema Sonos. La compañía plantea la función como una forma de interactuar con la música sin tener que detenerse a navegar por la aplicación.

El siguiente cambio llegará con Sonos 27voice. Este asistente de IA, desarrollado por Sonos, estará dedicado a entender solicitudes relacionadas con música, reproducción y ambientes. La compañía asegura que podrá interpretar referencias a canciones o artistas aunque la persona no recuerde sus nombres exactos.

También permitirá describir una situación y pedir una selección musical acorde con ella. Por ejemplo, el usuario podrá solicitar música para una cena, para comenzar la mañana o para relajarse antes de dormir. Su llegada está prevista para finales del otoño de 2026 y será inicialmente en inglés.

Una bocina portátil podrá convertirse en parte del teatro en casa

Sonos también está modificando la relación entre sus bocinas portátiles y las barras de sonido. Con la nueva función de surround portátil, dos unidades Move 2 o Sonos Play del mismo modelo podrán integrarse automáticamente a determinados sistemas de teatro en casa.

Para hacerlo, los equipos utilizan la Tecnología de Posicionamiento Sonos, que calcula mediante señales de audio de alta frecuencia la distancia entre las bocinas y una barra compatible. Si están ubicadas correctamente, pasan a funcionar como canales surround.

La función es compatible con Arc Ultra, Arc, Beam Ultra y Beam Gen 2. Cuando las bocinas vuelven a utilizarse de forma independiente, recuperan su funcionamiento como equipos portátiles.

Otra función que llegará el 29 de septiembre, en Early Access, permitirá enlazar directamente los Sonos Ace Ultra con el sistema Sonos. El objetivo es pasar del sonido de la habitación a la escucha privada sin depender del celular.

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La aplicación también recibe cambios. Sonos 27app reorganiza la navegación en Inicio, Sistema y Búsqueda, permite fijar habitaciones favoritas y añade una perilla virtual de volumen que funciona mediante un movimiento circular con dos dedos.

En iPhone, la actualización incorpora controles desde la pantalla de bloqueo y Dynamic Island, además de compatibilidad con Siri y Atajos. También hay un nuevo diseño para iPad.

El despliegue de Sonos 27 ya comenzó. Algunas funciones llegarán después: Sonos 27voice está previsto para finales del otoño de 2026 y Sonos Custom Agents, una herramienta para crear agentes personalizados con distintos modelos, personalidad y voz, está programada para 2027.