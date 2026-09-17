iOS 27 detecta estafas en tiempo real: así puedes activar la función

Una llamada que parece venir del banco o un mensaje de alguien que se hace pasar por un familiar puede terminar en una transferencia autorizada por la propia víctima. Estos engaños son difíciles de frenar con medidas como la autenticación de dos factores. iOS 27 incorpora una protección diseñada para identificar señales sospechosas mientras una posible estafa está ocurriendo.

La herramienta se llama Impersonation Risk Detection o Detección de riesgo de suplantación de identidad. En lugar de bloquear automáticamente una operación o determinar que una comunicación es fraudulenta, analiza distintas señales y entrega a las apps compatibles un nivel de riesgo. A partir de ese resultado, cada aplicación puede adoptar medidas adicionales.

iOS 27 analiza señales sin leer el contenido de tus mensajes

Para establecer el riesgo, el sistema examina patrones de interacción, tiempos, contexto y datos básicos de los sensores del dispositivo. El procesamiento se realiza principalmente en el propio equipo. Según Apple, tampoco inspecciona el contenido de Fotos, Mensajes o Mail para determinar si existen indicios de fraude.

A esas señales puede sumarse información de la Cuenta de Apple para comprobar si existe actividad inusual. La app recibe únicamente una clasificación y no los datos utilizados para generar la evaluación.

Tres niveles permiten interpretar el resultado. “Desconocido” significa que no se encontraron evidencias de actividad sospechosa, aunque esto no garantiza que una operación sea segura. “Medio” señala algunos indicios y “Alto” corresponde a señales significativas de posible fraude.

Frente a mecanismos tradicionales, esta protección intenta intervenir en un problema diferente. La ingeniería social puede convencer a alguien de realizar personalmente un pago o modificar datos de una cuenta. La identidad puede estar correctamente autenticada y, aun así, la decisión haber sido provocada mediante engaño, presión o suplantación.

Una app puede advertirte o retrasar una operación

Al intentar realizar una acción especialmente sensible dentro de una app compatible, esta puede solicitar una evaluación al sistema. Un pago o la modificación de información crítica de una cuenta son ejemplos de operaciones en las que la tecnología puede intervenir.

Recibida la clasificación, cada aplicación determina cómo responder. Entre las opciones están solicitar una verificación adicional de identidad, introducir un retraso antes de ejecutar la acción o presentar una advertencia relacionada con un posible fraude. Apple deja esa decisión en manos de cada desarrollador.

Por esa razón, la protección de iOS 27 no tendrá necesariamente el mismo comportamiento en todas las apps. Su funcionamiento depende de que los desarrolladores integren la tecnología y establezcan qué acciones deben someterse a una evaluación. Hasta ahora, Apple no ha publicado una lista completa de aplicaciones compatibles.

Así puedes activar la detección de estafas en el iPhone

Esta protección viene desactivada de forma predeterminada. Para habilitarla debes entrar en Ajustes > Privacidad y seguridad > Detección de riesgo de suplantación de identidad y activar “Compartir con los desarrolladores de la app”.

Tras habilitarla, las aplicaciones compatibles pueden solicitar una evaluación cuando se intenta completar una operación contemplada por esta tecnología. El sistema calcula entonces el nivel correspondiente sin proporcionar a la app la información utilizada para determinarlo.

Aunque esté activada, la herramienta de iOS 27 no sustituye otras medidas de seguridad ni impide automáticamente una transferencia o un cambio de información. Añade una señal de alerta en situaciones donde una acción aparentemente legítima puede estar realizándose bajo engaño o presión.

Su principal limitación está en la adopción por parte de terceros. La tecnología también está disponible en iPadOS 27, pero solo interviene dentro de aplicaciones que la admitan. Su alcance dependerá de la integración que hagan los desarrolladores y de las respuestas que establezcan ante cada nivel de riesgo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)