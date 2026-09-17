Perplexity lleva su IA local a Windows: así funciona Portable Computer con NVIDIA RTX

Perplexity ya tiene disponible Portable Computer en Windows, su agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas directamente en el computador mediante modelos locales. La herramienta funciona en laptops equipadas con NVIDIA GeForce RTX y al menos 24 GB de VRAM.

Portable Computer es una versión local de Perplexity Computer, un agente capaz de planificar y completar tareas que requieren varios pasos. Con la nueva versión para Windows, los usuarios pueden utilizar la potencia de las GPU RTX para analizar archivos, recopilar información y automatizar procesos sin depender exclusivamente de servicios en la nube.

Uno de los principales cambios está relacionado con la privacidad. Los archivos y datos utilizados en tareas que se ejecutan localmente permanecen en el computador. Además, esas tareas no consumen créditos de Perplexity Computer.

El agente también puede recurrir a la nube cuando una actividad necesita capacidades adicionales de investigación o razonamiento. Antes de enviar información fuera del dispositivo, Portable Computer solicita autorización al usuario.

Una IA que puede trabajar con archivos y aplicaciones

La plataforma puede conectarse con servicios utilizados habitualmente en entornos laborales, entre ellos Microsoft Outlook, OneDrive, Word, Google Drive, Gmail, Slack y GitHub. Esto permite que el agente trabaje con información almacenada en diferentes aplicaciones sin que el usuario tenga que trasladar manualmente cada archivo a un chatbot.

Perplexity utiliza modelos locales como Qwen 3.8 27B, que fue postentrenado para funcionar con Perplexity Computer y optimizado para GPU NVIDIA RTX. La compañía también busca simplificar la configuración, por lo que los usuarios no necesitan investigar qué modelo instalar ni preparar por su cuenta la infraestructura necesaria para ejecutar IA local.

Entre los usos planteados está la revisión de proyectos en GitHub. Portable Computer puede organizar solicitudes de extracción según su estado, detectar documentación desactualizada y preparar actualizaciones para revisión.

En finanzas, puede analizar documentos como resúmenes de corretaje, formularios 1099 y declaraciones de impuestos para localizar determinados patrones y citar las cifras utilizadas directamente desde los archivos.

Para equipos de startups, el agente puede revisar localmente una exportación de datos para identificar en qué punto los nuevos registros abandonan un proceso de activación y compartir los resultados en Slack.

La llegada a Windows amplía el soporte que Portable Computer ya tenía para computadores con NVIDIA GeForce RTX en Linux. Por ahora, el requisito indicado por Perplexity es contar con una laptop con GPU GeForce RTX y 24 GB o más de VRAM.