Adobe Premiere llega a Android: qué puedes hacer gratis

Editar un video con varias pistas, añadir música, voz, textos y efectos o exportarlo en 4K ya puede hacerse con Adobe Premiere desde un celular Android. La aplicación finalmente está disponible para este sistema operativo después de haber llegado primero al iPhone. Su descarga es gratuita y no exige una suscripción para utilizar las principales herramientas de edición.

El estreno cierra una espera que comenzó en 2025, cuando Adobe confirmó que trabajaba en una versión específica para Android mientras retiraba Premiere Rush. La nueva app tampoco incluye anuncios ni añade marcas de agua a los videos exportados, aunque algunas funciones de inteligencia artificial y servicios adicionales sí pueden requerir pagos.

Adobe Premiere permite trabajar por pistas sin pagar una suscripción

La línea de tiempo multipista permite organizar por separado videos, música, voz, textos y efectos dentro de un mismo proyecto. También ofrece recorte preciso por fotogramas para ajustar dónde comienza o termina una toma y plantillas que agilizan la creación de determinadas piezas.

A estas opciones se suman efectos, transiciones y recursos creativos. El audio puede provenir de archivos propios, extraerse de otros contenidos o utilizar música disponible en Adobe Stock. La aplicación también incorpora grabación de voz y herramientas para trabajar el sonido desde el celular.

Entre ellas se encuentra Enhance Audio, una función que reduce el ruido de fondo y mejora la claridad de las grabaciones. Puede resultar útil para entrevistas, voces en off o material capturado en exteriores y otros ambientes donde el sonido original necesita correcciones antes de incorporarlo al montaje.

Los videos pueden exportarse con una resolución de hasta 4K, sin marca de agua ni límites de exportación. Trabajar con pistas independientes permite además ajustar por separado audio, imágenes, textos y efectos, en lugar de limitar el montaje a unir y recortar clips consecutivos.

La inteligencia artificial está disponible, pero no todo es gratis

Adobe Firefly incorpora herramientas generativas para crear recursos durante el montaje. Entre sus posibilidades están generar videos y efectos de sonido mediante instrucciones escritas y utilizar imágenes como referencia para producir nuevos clips. El contenido obtenido puede incorporarse al video sin tener que crearlo previamente en otra aplicación.

Estas funciones trabajan mediante créditos generativos. Algunas capacidades de IA pueden utilizar créditos incluidos y, una vez agotados, requerir créditos adicionales. El almacenamiento adicional en la nube también puede tener un costo.

Descargar Premiere y trabajar con un video no obliga a contratar Creative Cloud. El pago aparece principalmente al utilizar más recursos generativos o ampliar determinados servicios, mientras herramientas como la línea de tiempo multipista y la exportación permanecen dentro de la propuesta gratuita.

No todos los celulares Android pueden instalar Premiere

Para instalar la aplicación se necesita Android 13 o posterior y al menos 5 GB de memoria RAM. Los celulares que no cumplan alguna de estas condiciones quedan fuera, aunque sean capaces de ejecutar otras aplicaciones para trabajar con video. La interfaz también está optimizada para diferentes formatos de pantalla, incluidos los dispositivos plegables.

Cumplir los requisitos mínimos tampoco garantiza el mismo comportamiento en todos los equipos. Un montaje con varias pistas y archivos de alta resolución demanda más recursos que uno sencillo. La capacidad del celular y las características del material utilizado pueden influir en la fluidez del trabajo.

Con este lanzamiento, Adobe Premiere amplía a Android una estrategia móvil que comenzó con su versión para iPhone. Hasta ahora, este sistema operativo no contaba con la nueva generación del editor de la compañía y Premiere Rush había sido la alternativa desarrollada específicamente para dispositivos móviles.

Premiere para Android todavía tiene funciones pendientes

La aplicación no reproduce todas las posibilidades disponibles en el programa de escritorio. Adobe prepara nuevas herramientas para Android, entre ellas Adobe Fonts, mejoras en subtítulos, fotogramas clave, recorte y detección de ritmo.

También está prevista la posibilidad de comenzar un trabajo en Android y continuarlo posteriormente en Premiere para escritorio. Esta integración permitirá trasladar el material iniciado desde el celular hacia las herramientas disponibles en un computador.

Por ahora, Adobe Premiere llega a Android con línea de tiempo multipista, exportación hasta 4K, herramientas de audio y funciones generativas de Firefly. Adobe Fonts, la detección de ritmo y la transferencia hacia Premiere para escritorio están entre las capacidades anunciadas para próximas actualizaciones.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)