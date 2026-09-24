YouTube usará IA para comparar productos antes de comprar: así funciona

Buscar reseñas antes de comprar un celular, unos audífonos u otro producto puede exigir abrir varios videos y contrastar características, opiniones y conclusiones. YouTube quiere acortar ese proceso con inteligencia artificial capaz de organizar recomendaciones y presentar comparaciones a partir de preguntas escritas en lenguaje natural.

La novedad amplía una función que comenzó como experimento y después se incorporó a la plataforma. Ahora, esa búsqueda conversacional también llegará a las compras. Además de encontrar videos relacionados con una consulta, podrá ordenar información sobre productos y responder preguntas específicas.

YouTube comparará productos según lo que busques

Al consultar por un producto concreto, la herramienta podrá presentar recomendaciones organizadas y una tabla comparativa. Los resultados incluirán atributos o categorías de acuerdo con las preferencias expresadas en la búsqueda, en lugar de limitarse a mostrar videos relacionados.

Parte de la información que normalmente estaría repartida entre distintas reseñas podrá reunirse en una misma consulta. La compañía no ha explicado qué criterios utilizará para ordenar los productos incluidos en las recomendaciones, un aspecto relevante para entender cómo se construirán esas comparaciones.

Las preguntas podrán continuar después de abrir un video. Desde la página de reproducción será posible consultar detalles relacionados con el contenido y obtener una respuesta sin iniciar otra búsqueda.

Gemini localizará la respuesta en el segundo exacto

Un modelo Gemini personalizado relaciona preguntas complejas con momentos específicos de los videos. Emily Moxley, vicepresidenta de gestión de productos de IA para espectadores, explicó que el sistema puede identificar el segundo exacto donde aparece información relacionada con una consulta.

Esta capacidad puede resultar útil en reseñas extensas, donde un dato concreto aparece varios minutos después del inicio. En lugar de recorrer todo el contenido para encontrarlo, la herramienta podrá dirigir la consulta hacia ese fragmento. Su alcance también incluye preguntas sobre viajes, aprendizaje y otros temas.

Más de 140 millones de personas utilizaron Ask YouTube durante junio para profundizar en videos, según cifras de la compañía. La cantidad representa un crecimiento superior al 500 % frente a diciembre de 2025 y muestra cuánto ha aumentado el uso de esta búsqueda conversacional.

Las reseñas ganan peso antes de decidir una compra

Los videos de creadores permiten conocer productos, verlos en funcionamiento y consultar opiniones antes de elegir. La inteligencia artificial añadirá una forma de localizar y ordenar esa información para facilitar el contraste entre alternativas sin separar la búsqueda del contenido original.

Las nuevas funciones no convierten la herramienta en un comprador automático ni determinan cuál producto es mejor. Su función será organizar recomendaciones, contrastar atributos y responder preguntas posteriores. La decisión seguirá dependiendo de factores como las necesidades, el presupuesto y las preferencias personales.

Todavía no se ha detallado un calendario completo de disponibilidad por países. La incorporación de estas funciones permitirá concentrar búsqueda, videos y comparaciones dentro de una misma conversación, reduciendo algunos de los pasos necesarios para investigar un producto antes de elegirlo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)