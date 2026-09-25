¿Cómo activar Uber Mujeres y reservar trayectos con arrendadoras en Colombia?

Las usuarias de Uber en Bogotá, Medellín y Cali podrán elegir trayectos con arrendadoras mediante una nueva opción que la plataforma empezó a habilitar esta semana. Uber Mujeres permite pedir un viaje inmediato, reservarlo con anticipación o guardar la preferencia para futuras solicitudes; que haya una arrendadora disponible dependerá de la oferta en cada momento.

La función está dirigida a mujeres que usan la aplicación y quieren tener esa alternativa al desplazarse. Uber indicó que la opción se activará de forma gradual en las tres ciudades. Al solicitar un trayecto inmediato, su disponibilidad también dependerá de la ciudad y del momento de la solicitud.

La iniciativa amplía una herramienta que la empresa lanzó en 2021 para que las arrendadoras pudieran decidir si querían realizar trayectos con usuarias. Ahora, las pasajeras también pueden expresar su preferencia desde la aplicación. Uber reportó que el número de arrendadoras activas en Colombia creció más de 1.000 % en los últimos cinco años.

¿Cómo activar la preferencia en la aplicació?

Para dejar configurada la opción, hay que abrir Uber, entrar en Cuenta y buscar Preferencias de trayecto. Allí se puede seleccionar “Prefiero trayecto con arrendadoras”. Una vez guardada, la preferencia podrá tenerse en cuenta en futuras solicitudes, aunque la asignación dependerá de que haya arrendadoras disponibles.

También es posible elegir Uber Mujeres al pedir un trayecto inmediato, si la opción aparece en la ciudad, o usar Reserva para programar el viaje con anticipación. La información anunciada no especifica otros requisitos de inscripción ni un costo adicional asociado a esta modalidad.

Las razones de uso pueden variar. En una encuesta a usuarias liderada por Uber, el 84 % dijo que valoraría una alternativa para movilizarse preferiblemente con arrendadoras y el 96 % afirmó que la opción responde a sus necesidades de movilidad. Los trayectos nocturnos y los desplazamientos en solitario fueron las situaciones en las que más consideraron utilizarla.

La función comenzó a llegar esta semana a Bogotá, Medellín y Cali. Las usuarias interesadas pueden revisar la aplicación para ver si ya está habilitada en su ciudad y configurar allí su preferencia.