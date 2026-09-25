Windows 11 24H2 dejará de recibir actualizaciones en octubre

Tener una versión antigua de Windows no hará que el computador deje de funcionar de repente. Sin embargo, Microsoft llegará a un punto en el que dejará de enviar las actualizaciones que corrigen problemas y ayudan a mantener el equipo protegido. Eso ocurrirá con Windows 11 24H2 en las ediciones Home y Pro.

La fecha establecida por la compañía es el 13 de octubre de 2026. Después de ese día, las ediciones Home y Pro podrán seguir utilizándose, pero ya no recibirán nuevas actualizaciones de seguridad. Los problemas descubiertos posteriormente podrían quedar sin corregir en esta versión.

Windows 11 24H2 seguirá funcionando sin soporte

El fin del soporte no borrará archivos, bloqueará el computador ni impedirá abrir programas. Lo que cambia es la protección que recibe el sistema. Microsoft dejará de enviar las correcciones de seguridad que publica periódicamente para solucionar nuevos riesgos.

No todas las ediciones están afectadas por la misma fecha. Enterprise y Education continuarán recibiendo actualizaciones hasta el 12 de octubre de 2027. Para comprobar cuál está instalada, se puede entrar a Configuración > Sistema > Acerca de y consultar las especificaciones de Windows. Si aparece 24H2 junto a Home o Pro, el soporte terminará en octubre.

Microsoft actualizará automáticamente estos computadores

La alternativa para los equipos compatibles es Windows 11 25H2. Los computadores con Home y Pro 24H2 que no estén administrados por un departamento de TI recibirán automáticamente esta actualización cuando Microsoft determine que están preparados. Será posible elegir cuándo reiniciar el equipo o aplazar ese momento.

También se puede comprobar manualmente si el cambio ya está disponible desde Configuración > Windows Update > Buscar actualizaciones. Si el computador está preparado y Microsoft habilitó la descarga, aparecerá la opción para instalar la nueva versión.

Hacer la actualización permitirá seguir recibiendo correcciones de seguridad. Home y Pro tendrán soporte hasta el 12 de octubre de 2027, según el calendario publicado por la compañía.

Aunque 26H1 también existe, Microsoft no la ofrece como actualización directa para los computadores actuales con 24H2 o 25H2. La compañía la dirige a determinados equipos nuevos. Para un computador que todavía tenga Windows 11 24H2, el paso correspondiente es instalar la actualización disponible mediante Windows Update.

El fin del soporte no obliga a cambiar de computador. Home y Pro podrán continuar utilizándose, pero ya no recibirán nuevas correcciones de seguridad. Actualizar permitirá mantener la protección que Microsoft continúa enviando a las versiones compatibles.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)