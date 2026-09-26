WhatsApp mostrará los cumpleaños de tus contactos

Recordar una fecha especial podría dejar de depender de revisar el calendario antes de escribir un mensaje. WhatsApp trabaja en una herramienta que mostrará los cumpleaños directamente en una nueva pestaña de Contactos, a partir de los datos guardados en la agenda del celular.

La novedad fue detectada en la beta 26.38.10.70 para iOS. Los cumpleaños en WhatsApp aparecerán cuando la fecha de nacimiento esté registrada en la ficha correspondiente del iPhone, sin necesidad de introducirla nuevamente dentro de la app de mensajería.

Los cumpleaños en WhatsApp aparecerán durante todo el día

Al llegar la fecha, junto al nombre se mostrará un emoji de pastel acompañado de la indicación “Birthday today” (Cumpleaños hoy). El aviso permanecerá visible durante esa jornada en la futura sección de Contactos, lo que facilitará identificar la celebración antes de iniciar una conversación.

Existe una condición para que funcione. Si el nacimiento no figura en la agenda del iPhone, la aplicación no tendrá acceso a ese dato. Será necesario editar la ficha correspondiente y añadirlo manualmente. A partir de ahí, WhatsApp podrá obtenerlo desde la libreta de direcciones.

La herramienta está vinculada con una reorganización de la navegación en iOS. WhatsApp desarrolla una pestaña específica de Contactos que ocuparía un espacio en la barra inferior. Estados y Canales pasarían a integrarse en Chats, mientras el nuevo apartado reuniría otros datos relacionados con las personas guardadas en el celular.

Android también prepara avisos para estas fechas

Una prueba descubierta en Android durante julio mostró otra implementación. Esta reúne próximos cumpleaños en un apartado dedicado y contempla una notificación dentro de la aplicación cuando llegue el día señalado. El sistema también utiliza los datos almacenados previamente en la libreta de direcciones.

Las versiones encontradas para ambos sistemas operativos comparten la misma base, pero presentan diferencias en la forma de mostrar los avisos. Por ese motivo, todavía no puede afirmarse que iPhone y Android recibirán exactamente la misma interfaz cuando la herramienta llegue de manera general.

Los cumpleaños en WhatsApp continúan en desarrollo. La opción encontrada para iPhone todavía no está habilitada para quienes participan en las pruebas beta y la compañía no ha comunicado una fecha de lanzamiento. Tampoco ha confirmado cuándo estará disponible la nueva pestaña de Contactos asociada con esta novedad.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)