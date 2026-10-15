Android utilizará Gemini contra estafas ¿en qué celulares?

Las estafas por mensajes pueden comenzar con una conversación aparentemente normal y terminar con solicitudes de dinero o datos bancarios. Google Mensajes incorporará Gemini para identificar estos engaños, incluso cuando los remitentes oculten sus intenciones durante varios intercambios.



La actualización incluirá un modo de protección mejorada que examinará conversaciones con números desconocidos. Su activación será voluntaria y comenzará a distribuirse durante las próximas semanas. También permitirá comprobar enlaces sospechosos antes de abrirlos.

Según el anuncio de Google del 14 de octubre, los modelos de inteligencia artificial alojados en la nube podrán interpretar el contexto de los mensajes e identificar indicios de fraude. La información estará cifrada y se procesará en un entorno privado al que, de acuerdo con la compañía, tampoco podrá acceder Google.

Esta tecnología complementará los mecanismos que ya funcionan directamente en el celular. Permitirá reconocer engaños prolongados, en los que el delincuente establece una relación de confianza antes de solicitar dinero o información personal. Las funciones existentes de Teléfono de Google y Google Mensajes identifican más de cinco millones de llamadas y mensajes potencialmente fraudulentos cada mes.

Gemini Nano comprobará enlaces desconocidos

Con la protección mejorada activada, Gemini Nano evaluará direcciones web recibidas por mensajes. Este modelo de inteligencia artificial funciona directamente en el dispositivo y utiliza señales de seguridad en tiempo real para determinar si un enlace puede ser malicioso, incluso cuando conduce a una página recién creada.

El mismo ajuste habilitará advertencias antes de abrir direcciones enviadas desde números que no figuren entre los contactos. Los avisos ofrecerán información sobre los posibles riesgos para evitar el acceso accidental a sitios sospechosos.

La protección llegará a diferentes celulares, según la función. El análisis de conversaciones estará disponible en los Pixel 6 y posteriores, Samsung Galaxy S24 en adelante, Galaxy Z Flip y Z Fold6 y generaciones siguientes, además de otros equipos compatibles con Android AICore. La revisión de enlaces mediante Gemini Nano llegará a dispositivos seleccionados, incluidos Pixel 10 y posteriores, Galaxy S26, Galaxy Z Flip y Z Fold8.

Android bloqueará desvíos de llamadas y protegerá datos

Las aplicaciones no podrán activar el desvío de llamadas en segundo plano. El sistema también mostrará advertencias ante intentos de configurarlo mediante códigos telefónicos, una técnica utilizada para interceptar comunicaciones y obtener claves de verificación. Esta medida comenzará a distribuirse a principios de diciembre en celulares seleccionados.

Chrome y Android WebView ocultarán automáticamente información confidencial, como campos de inicio de sesión y pantallas de pago, mientras se comparte la pantalla. La función llegará durante octubre a equipos con Android 15 o versiones posteriores.

Las alertas de fraude en notificaciones de chats, hasta ahora disponibles en los Pixel, se extenderán a dispositivos Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo y Xiaomi, entre otros fabricantes.

Google prevé llevar esta última protección a cientos de millones de equipos adicionales antes de finalizar 2026. Su disponibilidad dependerá del fabricante, el modelo y el calendario de implementación.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)