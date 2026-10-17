¿Necesita retirar plata de Nequi? OXXO se suma a los puntos disponibles en Colombia

Los usuarios de Nequi podrán retirar efectivo o ingresar plata a su cuenta en más establecimientos, gracias a la incorporación de las tiendas OXXO a la red de corresponsales de la plataforma a través de Puntored. La novedad amplía las alternativas para quienes necesitan pasar del dinero digital al efectivo sin depender exclusivamente de cajeros automáticos.

Nequi cuenta con más de 29 millones de usuarios en Colombia y una red física que, en conjunto con sus aliados, tiene presencia en el 99 % de los municipios del país. La cobertura incluye más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 puntos de Nequi que operan a través de aliados.

La llegada de OXXO incorpora establecimientos que muchas personas visitan habitualmente para hacer compras. La cadena recibe más de 12 millones de visitas mensuales por su actividad comercial y ahora se suma a las opciones para realizar depósitos y retiros de Nequi mediante Puntored.

Para el usuario, la principal ventaja es contar con más lugares donde gestionar su plata en efectivo y continuar utilizándola desde la aplicación para pagar, transferir o administrar sus recursos.

¿Cómo depositar o retirar plata de Nequi en un corresponsal?

La red de corresponsales permite complementar las operaciones que se hacen desde el celular. Por ejemplo, una persona puede necesitar efectivo para una compra en un establecimiento que no acepta pagos digitales o recibir plata en su cuenta para utilizarla después desde la aplicación.

Con los puntos habilitados, puede realizar depósitos o retiros sin tener que acudir necesariamente a un cajero. Además de OXXO, la red incluye establecimientos de aliados como ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte.

La disponibilidad de estos servicios depende de que el establecimiento esté habilitado como corresponsal. Por eso, antes de desplazarse, los usuarios deben consultar los puntos autorizados y verificar cuáles ofrecen la operación que necesitan.

Nequi tiene publicado el listado de sus canales y puntos de atención en su página oficial: consulta aquí los puntos autorizados.

La cobertura también llega a municipios alejados de las principales ciudades. Uno de los ejemplos es Cumaribo, en Vichada, donde hay presencia de corresponsalía Bancolombia. La expansión de estos puntos busca facilitar el acceso a servicios financieros en territorios donde desplazarse hasta una oficina o un cajero puede representar una dificultad.

La aplicación, por su parte, mantiene otras funciones para manejar la plata sin salir de casa, como transferencias, pagos, ahorro, acceso a crédito, recepción de remesas, compra y venta de dólares digitales y uso de tarjeta.

Antes de hacer una operación, hay que verificar que el punto esté autorizado y seguir las instrucciones de la aplicación. Nequi recomienda revisar el valor de cada movimiento antes de confirmarlo y no compartir claves, códigos de retiro ni información personal con terceros.

La entidad también advierte que nunca solicita claves, códigos, códigos QR o datos personales mediante llamadas, mensajes o redes sociales. Estas precauciones ayudan a reducir el riesgo de fraude al utilizar los servicios de la plataforma.