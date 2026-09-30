¿Cómo funcionan los depósitos y retiros de bancos y billeteras en tiendas OXXO?

La red financiera de Puntored ya opera en 650 tiendas OXXO de Colombia y acumula 1,14 millones de transacciones desde enero de 2025, por un valor cercano a COP 156.300 millones. La ampliación permite que usuarios de bancos y billeteras digitales hagan depósitos, retiros, recargas y pagos en establecimientos de 39 municipios y 10 departamentos.

El crecimiento fue rápido: la integración comenzó en cerca de 30 tiendas. Sin embargo, el total de transacciones no revela cuántas personas han usado el servicio ni con qué frecuencia. Sí muestra que la conexión ya procesa operaciones y que la alianza amplió su cobertura física.

Los servicios disponibles dependen de cada entidad. Puntored conecta a 14 actores financieros, entre ellos Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA, Banco Falabella, dale!, Bancamía y empresas del Grupo Aval. Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA y Banco Falabella ya permiten depósitos y retiros en la red; Nequi también ofrece recargas. La información disponible no detalla las tarifas, los topes ni los documentos requeridos, por lo que conviene verificar esas condiciones con el banco o la billetera antes de acudir a una tienda.

Una conexión para varias entidades

Puntored funciona como intermediaria tecnológica entre los sistemas financieros y los comercios. Mediante una conexión por API, OXXO puede procesar operaciones en tiempo real sin integrar cada servicio por separado con cada entidad. Para bancos y billeteras, la red agrega puntos físicos de atención; para la cadena, permite incorporar varias operaciones a tiendas que ya reciben clientes.

La compañía lleva más de 20 años construyendo su infraestructura con tenderos y comercios de proximidad. En el país cuenta con cerca de 20.000 corresponsales bancarios y más de 30.000 convenios de recaudo. La incorporación de OXXO suma una cadena de tiendas a una red que ya conecta entidades financieras y empresas de distintos sectores.

La escala de la alianza tiene un límite que importa a los usuarios: las 650 tiendas están distribuidas en 39 municipios, pero no se especifica qué operaciones ofrece cada establecimiento. Además, que la red de OXXO reciba más de 12 millones de visitas al mes no significa que todas esas personas usen los servicios financieros. La cifra describe el flujo de clientes de la cadena, no el número de usuarios de la alianza.

OXXO proyecta alcanzar 700 tiendas en Colombia antes de finalizar 2026. Puntored espera integrar 700 establecimientos durante 2027 y superar los dos millones de transacciones con la cadena ese año. El avance de esas metas permitirá observar si la expansión de puntos se refleja también en un mayor uso de depósitos, retiros y pagos.