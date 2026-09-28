Claro y Grupo Aval lanzarán Claro Pay, una billetera móvil con pagos y paquetes prepago

Claro y Grupo Aval anunciaron una alianza para lanzar Claro Pay, una billetera móvil que reunirá servicios financieros y beneficios de conectividad en una sola aplicación. La propuesta combinará el alcance de Claro con la infraestructura tecnológica y financiera de dale!, la billetera digital de Grupo Aval.

La aplicación permitirá comprar paquetes prepago con condiciones especiales, hacer pagos y transferencias inmediatas, y pagar facturas con beneficios económicos como cash back. También ofrecerá transferencias a través de Bre-B y acceso a más de 25.000 puntos para depositar o retirar dinero.

La plataforma estará disponible para cualquier colombiano, según lo anunciado por las compañías. El material no detalla una fecha de lanzamiento ni requisitos para registrarse. Tampoco precisa qué pagos y compras tendrán beneficios, ni las condiciones de los paquetes prepago; esos detalles quedan pendientes de conocer.

La alianza fue presentada durante el Claro Tech Summit 2026, realizado en Cartagena. Para operar Claro Pay, dale! aportará su infraestructura de Banking as a Service (BaaS), que brinda capacidades financieras, regulatorias, tecnológicas y transaccionales. Sobre esa base, Claro y Grupo Aval buscan integrar operaciones cotidianas que hoy pueden requerir distintas aplicaciones o canales.

La red física complementará las operaciones desde el celular

La billetera sumará a sus funciones digitales una red de más de 25.000 puntos para depósitos y retiros, con el propósito de facilitar el acceso a usuarios en distintas zonas del país. La combinación de transferencias inmediatas y canales presenciales apunta a que los usuarios puedan mover su dinero desde el teléfono y acceder a efectivo cuando lo necesiten.

Uno de los diferenciales anunciados será la oferta de paquetes prepago con condiciones y beneficios especiales. La propuesta vincula así la conectividad móvil con operaciones financieras, aunque aún no se conocen los precios, las características concretas de los paquetes ni si estarán sujetos a condiciones particulares.

Claro Pay funcionará sobre la tecnología de dale!, mientras Claro aportará su experiencia en conectividad, servicios digitales y atención masiva. Las compañías plantean que el esquema puede ampliar el acceso a herramientas financieras digitales; su alcance dependerá de la disponibilidad de la aplicación y de los términos que se publiquen para cada servicio.

Por ahora, las personas interesadas pueden tener en cuenta que la billetera se anuncia como una opción abierta a cualquier colombiano. Para participar, deberán esperar información sobre su lanzamiento y el proceso de registro, datos que no fueron precisados en el anuncio.