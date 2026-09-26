Lulo Bank aumenta la rentabilidad de sus Bolsillos: así quedan las tasas

Lulo Bank elevó la rentabilidad de sus Bolsillos y ahora los clientes pueden encontrar tasas de hasta 10 % efectivo anual (E.A.), dependiendo de la modalidad y de si pertenecen al segmento Lulo PRO. El ajuste empezó a regir el 10 de septiembre de 2026 y modifica tanto los Bolsillos Flex como los Programados.

Para los clientes Lulo, el Bolsillo Flex pasó de ofrecer 7,50 % a 9,50 % E.A. En el caso de Lulo PRO, la tasa subió de 9,25 % a 10 % E.A. Esto representa aumentos de 2 y 0,75 puntos porcentuales, respectivamente.

Los Bolsillos Programados también tuvieron modificaciones. El plazo de 60 días pasó de 8 % a 9,50 % E.A. para clientes Lulo, mientras que el de 90 días aumentó de 8,50 % a 9,50 %. Para Lulo PRO, las dos alternativas llegan ahora al 10 % E.A.: el Bolsillo de 60 días subió desde 9,50 % y el de 90 días desde 9,75 %.

El cambio ocurre mientras las tasas de interés y la inflación siguen siendo factores relevantes para quienes mantienen dinero en productos de ahorro. Según el dato citado por Lulo Bank, la inflación anual llegó a 6,24 % en agosto de 2026.

Los Bolsillos Flex permiten retirar el dinero cuando sea necesario

Los Bolsillos hacen parte de la Lulo cuenta y permiten separar dinero de acuerdo con diferentes objetivos de ahorro. No funcionan como una cuenta independiente y los usuarios pueden organizar allí sus recursos sin necesidad de abrir otro producto financiero.

En los Bolsillos Flex no se exige un saldo inicial y cada cliente puede tener hasta 10 de forma simultánea. Los rendimientos se pagan durante los primeros días de cada mes y se calculan con base en el saldo promedio registrado durante el mes anterior.

Los Programados funcionan con plazos definidos de 60 o 90 días y permiten tener hasta cinco Bolsillos de este tipo al mismo tiempo. Aunque el dinero puede retirarse antes del vencimiento, en ese caso se pierde la remuneración especial del Bolsillo Programado y se aplica la rentabilidad correspondiente a la Lulo cuenta.

Las tasas de 10 % E.A. están dirigidas a clientes Lulo PRO. Este segmento no cobra una membresía y está disponible para quienes llevan su cuenta principal o de nómina a Lulo Bank.

La entidad también señala que esta categoría incluye otras condiciones relacionadas con productos de crédito y nómina, entre ellas libranza digital y nómina protegida, un seguro que, según los términos de la póliza, puede entregar hasta $15 millones a los beneficiarios.

Las nuevas tasas pueden variar según las condiciones del mercado, por lo que los porcentajes anunciados corresponden a las condiciones vigentes desde el 10 de septiembre de 2026.