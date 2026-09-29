¿Cómo cobrar con tarjeta usando Nequi Negocios y un celular con NFC?

Un teléfono con tecnología NFC puede cumplir ahora una función que antes requería un datáfono: recibir pagos con tarjetas débito y crédito. Nequi Negocios habilitó esta opción para comerciantes, emprendedores e independientes que usan su aplicación, sin cobrar cuotas mensuales ni cargos fijos por las nuevas herramientas.

Para completar el pago, el cliente acerca su tarjeta o dispositivo al celular del negocio. La función está disponible en teléfonos con NFC y permite aceptar tarjetas nacionales e internacionales mediante el servicio de procesamiento de pagos de Wompi, la pasarela de Grupo Cibest.

Cada transacción con tarjeta mantiene una tarifa de 1,99 % más IVA sobre el valor de la venta. El cobro se aplica cuando el negocio recibe un pago; no hay un costo mensual por usar la aplicación. La opción se suma a los pagos por códigos QR y enlaces de pago que ya ofrece Nequi Negocios.

La aplicación es distinta de la App Nequi para personas y está diseñada para gestionar las ventas de los comercios. Según la compañía, ya cuenta con más de 137.000 negocios registrados. Sus usuarios pueden consultar los pagos recibidos y generar reportes desde el celular.

Hasta cinco empleados pueden consultar las ventas

La actualización también apunta a negocios donde varias personas atienden o hacen seguimiento a los cobros. El propietario puede registrar hasta cinco empleados, cada uno con sus propias credenciales, para que consulten en tiempo real las ventas recibidas por los distintos medios de pago.

Para comercios que reciben pagos únicamente a través de QR Negocios en la App Nequi, existe otra opción: vincular hasta tres celulares adicionales. Estos equipos reciben por SMS una notificación por cada venta, de modo que quienes apoyan la atención puedan verificar el pago sin depender del teléfono del propietario.

Los códigos QR también pueden generarse con una opción de propina. El cliente decide voluntariamente si quiere agregarla al momento de pagar.

Quienes quieran usar estas herramientas deben descargar Nequi Negocios desde Google Play o App Store. Para recibir pagos con tarjeta, el negocio necesita un celular con tecnología NFC; la aplicación también permite cobrar mediante QR o enlaces, consultar las ventas y generar reportes. La compañía no detalla en la información disponible pasos adicionales de registro o activación para las nuevas funciones.