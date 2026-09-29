Más de 2 millones de usuarios de Móvil Éxito podrán usar la red de Claro

El dato que puede cambiar la decisión de un cliente de telefonía es que podrá acceder a la red de Claro sin renunciar a su número. Más de dos millones de usuarios de Móvil Éxito tendrán esa opción mediante una nueva tarjeta SIM, que amplía las alternativas de cobertura del operador móvil virtual de Grupo Éxito.

La alianza también abre la posibilidad de contratar una línea nueva o trasladar a Móvil Éxito un número que hoy pertenece a otra compañía. En ambos casos, el usuario puede conservar el número. La nueva SIM está disponible desde el 15 de septiembre en almacenes Carulla, Éxito, Surtimax y Super Inter; su distribución empezó en 30 puntos y crecerá gradualmente hasta llegar a 447 establecimientos en los próximos meses.

El acceso incluye la red 4G de Claro, que alcanza 1.104 municipios, y el servicio 5G, presente en más de 100 ciudades y municipios. Para Claro, la alianza marca la primera apertura de su red a un operador móvil virtual en Colombia.

La cobertura se activa con una nueva SIM

Los clientes actuales de Móvil Éxito que quieran usar la red de Claro deben solicitar el cambio de tarjeta SIM. El trámite mantiene su número de celular y sus beneficios actuales. Quienes tengan una línea con otro operador pueden hacer la portabilidad a Móvil Éxito; quienes busquen un número nuevo pueden comprar directamente la SIM identificada con cobertura Claro.

Durante el despliegue habrá jornadas de acompañamiento en distintos almacenes para orientar a los usuarios. También se pueden consultar los pasos y resolver inquietudes en el centro de ayuda de Móvil Éxito.

Móvil Éxito lleva 13 años en el mercado y cuenta con más de dos millones de usuarios. Su modelo prepago ofrece paquetes y servicios continuos sin exigir contratos de permanencia. La incorporación de la red de Claro amplía las opciones de conectividad de esa oferta, mientras que los clientes conservan la flexibilidad de su servicio.

La disponibilidad de las SIM avanzará por etapas hasta completar la llegada a los 447 almacenes anunciados. Los interesados pueden consultar el centro de ayuda o acercarse a uno de los puntos habilitados para conocer el proceso de cambio o adquirir una línea.