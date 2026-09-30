Westcol propone a David Vélez un concurso de inteligencia artificial para jóvenes

Westcol le propuso a David Vélez, fundador de Nubank, crear un concurso para identificar proyectos juveniles desarrollados con inteligencia artificial y ayudar a convertir algunos en negocios. La idea, inspirada en el formato de Shark Tank, cerró una conversación que pasó por el origen de Nubank, las dificultades para emprender, el acceso a la educación y las oportunidades que puede abrir la tecnología.

Vélez contó que desde joven quería crear una empresa, aunque no tenía capital ni una idea definida. Primero trabajó en finanzas y servicios financieros y luego llegó a Brasil, donde vivió una mala experiencia con un banco. Esa frustración le permitió reconocer un problema que, pensó, podía afectar a muchas otras personas. Tras estudiar el sector y conversar con especialistas, buscó financiación: un antiguo jefe aportó un millón de dólares y otro inversionista local puso otro millón para iniciar el proyecto.

A partir de esa experiencia, Vélez recomendó observar los problemas cotidianos como posibles oportunidades de negocio, en lugar de limitarse a quejarse. También señaló que una buena idea necesita llegar en el momento adecuado. En su caso, la expansión de los teléfonos inteligentes, internet y las redes sociales permitió crear un banco digital que, según explicó, no habría podido desarrollar unos años antes.

Educación, tecnología y oportunidades

Vélez describió la inteligencia artificial como una nueva transformación tecnológica, comparable con la llegada de internet y luego de los teléfonos inteligentes. A su juicio, estas herramientas pueden ayudar a crear empresas y ofrecer conocimientos y orientación a personas que no tienen acceso a instituciones educativas de alto costo. Westcol compartió ejemplos de su propio uso de IA, como el diseño de su casa y la creación de un sitio web funcional sin saber programar.

La conversación también abordó las desigualdades educativas en Colombia. Vélez afirmó que, según una cifra que mencionó en la entrevista, pueden pasar ocho generaciones para que una persona de los sectores de menores ingresos llegue a la clase media. Dijo que su fundación, junto con su esposa, ha entregado más de 100 becas para estudiar programación y que busca promover el acceso a la tecnología. Atribuyó parte de la brecha a las diferencias en las oportunidades disponibles desde el nacimiento.

Sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, Vélez planteó que podría funcionar como un tutor personalizado y adaptar el aprendizaje al ritmo de cada estudiante. Sin embargo, advirtió que en lugares como Chocó la conectividad a internet sigue siendo limitada y sostuvo que las escuelas necesitan acceso a la red. También mencionó un piloto educativo en El Salvador que, según relató, habría mejorado los resultados de lectura de un grupo de estudiantes tras incorporar nuevas metodologías con IA.

Fue en ese tramo cuando Westcol presentó su propuesta: convocar a jóvenes para que desarrollen proyectos con inteligencia artificial, seleccionar los más prometedores y respaldar a uno o varios con capital semilla y exposición pública. Sugirió que Nubank podría interesarse en algunas ideas y que su canal serviría para darles visibilidad. Vélez respondió favorablemente a la posibilidad de conectar a jóvenes con estas herramientas, pero durante la entrevista no se anunciaron fechas, requisitos ni reglas de participación. La iniciativa aún tendría que estructurarse.