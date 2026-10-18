YouTube Premium podría incluir audiolibros en 2027

YouTube podría incorporar un catálogo oficial de audiolibros en 2027. Según The Wall Street Journal, Google ha mantenido conversaciones con editoriales para obtener los derechos de distribución de distintas obras. El proyecto todavía no ha sido confirmado oficialmente.

El diario, que cita a personas familiarizadas con el asunto, señala que la plataforma estudia ofrecer este contenido mediante YouTube Premium. Todavía no está claro si los suscriptores podrán escuchar libros sin pagar más, si habrá compras individuales o si las cuentas gratuitas tendrán acceso al servicio.

La suscripción permite ver videos sin anuncios, descargarlos, reproducirlos en segundo plano y acceder a YouTube Music Premium. La incorporación de libros narrados ampliaría sus beneficios y abriría una nueva competencia con Spotify y Audible, que ya ofrecen este formato.

Actualmente, el servicio alberga numerosas grabaciones literarias, pero carece de una sección comercial dedicada a ellas. Para las editoriales, los acuerdos representarían una nueva fuente de ingresos y una alternativa frente a las copias no autorizadas que circulan en la plataforma.

El catálogo existente incluye obras publicadas por sus propios autores, grabaciones de dominio público y contenidos compartidos sin permiso de sus titulares. Según Tubefilter, escritores como Dean Koontz han difundido versiones narradas de sus libros en canales oficiales. También hay reproducciones de El arte de la guerra, de Sun Tzu, que acumulan millones de visualizaciones.

Google ya comercializa audiolibros mediante Play Libros, donde cada título se compra individualmente y permanece vinculado a la cuenta del comprador. Las obras pueden escucharse desde distintos dispositivos sin necesidad de contratar una mensualidad.

En mayo de 2024, la compañía anunció la disponibilidad de miles de muestras gratuitas en YouTube. Estos fragmentos permiten conocer parte de una publicación antes de adquirirla y también pueden encontrarse en la tienda digital.

Las fuentes no establecen una relación entre este proyecto y el programa de muestras existente, ni precisan cómo funcionarían ambos servicios si la propuesta llega a concretarse.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).