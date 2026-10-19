¿Cómo aplicar al regalo de Elon Musk? Una acción de SpaceX para cada niño en 2027

Las familias estadounidenses podrían recibir un regalo de Elon Musk valorado en miles de millones de dólares. El empresario anunció que entregará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos en 2027, aunque todavía no ha publicado los requisitos para acceder al beneficio ni los pasos que deberán seguir los padres.

«El próximo año, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos», escribió Musk el lunes 19 de octubre en su cuenta de X. El empresario añadió que esta sería la primera de varias iniciativas de este tipo.

La promesa alcanzaría a unos 72 millones de menores de 18 años, según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Si cada uno recibiera una acción al precio de cierre de 146,03 dólares registrado por SpaceX el viernes anterior, el valor total de la donación superaría los 10.500 millones de dólares.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre el anuncio y su puesta en marcha. Musk no ha explicado cómo transferirá los títulos, qué condiciones deberán cumplir los beneficiarios o si los padres tendrán que registrar a sus hijos en algún programa.

¿Quiénes recibirían las acciones y cómo pueden aplicar?

Por ahora, la promesa apunta a todos los niños de Estados Unidos, pero no se han publicado criterios oficiales que permitan determinar si el beneficio estará limitado a ciudadanos estadounidenses, si incluirá a menores residentes en el país o qué edad deberán tener en la fecha de entrega.

Tampoco existe un formulario de inscripción confirmado ni una plataforma oficial para solicitar las acciones. Por eso, las familias interesadas tendrán que esperar a que Musk o SpaceX anuncien las condiciones y el procedimiento de distribución.

Una posibilidad es que la iniciativa aproveche las llamadas Trump Accounts, cuentas de inversión creadas para menores en Estados Unidos que pueden recibir aportes de particulares y empresas. No obstante, Musk no ha confirmado que vaya a utilizar este mecanismo.

El programa ya ha recibido compromisos de otros empresarios. Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, anunció en julio que ella y su marido donarían acciones a las cuentas de más de dos millones de menores, con especial atención a jóvenes de entre 11 y 17 años de zonas con ingresos familiares medios más bajos.

La propuesta de Musk sería mucho más amplia, pues su mensaje habla de cada niño del país y no establece, por ahora, restricciones económicas.

¿Cuánto valdría el regalo?

El valor de cada acción dependerá de la cotización de SpaceX cuando se concrete la entrega. Los 146,03 dólares corresponden al cierre del viernes 16 de octubre, por lo que no representan una cantidad garantizada para los beneficiarios.

Además, recibir una acción no equivale a obtener ese dinero en efectivo. El valor de la inversión puede subir o bajar y las condiciones para venderla dependerán de cómo se estructure la donación.

Por ahora, el siguiente paso no es diligenciar una solicitud, sino esperar la publicación de las reglas oficiales. Hasta que se conozcan los requisitos y el mecanismo de entrega, no es posible confirmar quiénes recibirán las acciones ni cómo deberán reclamarlas.