Astro, el primer robot de Amazon para hacerte compañía en casa

En su evento anual de lanzamiento más reciente Amazon, el gigante tecnológico, confirmó la llegada de Astro, su nuevo robot para vigilar el hogar y mantenerse comunicado con la familia. El robot llegará, inicialmente, a los Estados Unidos a finales de 2021.

Este robot, según la propia empresa, fue creado para facilitarle y “hacer más sencilla la vida” a los usuarios, basado en un concepto de “inteligencia ambiental”.

La máquina cuenta con un sistema innovador y sobre todo una personalidad y apariencia singular, muy parecido a ‘Wall-e’, el famoso protagonista de la película de Pixar; aunque Astro dentro de sus limitaciones de movilidad no puede subir ni bajar escaleras.

En su pantalla, aparte de los dos grandes ojos, los usuarios pueden encontrar contenidos, realizar videollamadas, dar información concreta, etc.

Astro cuenta además con una versión personalizada de Alexa, por lo que puede responder de forma distinta a algunos comandos de voz, bailar o responder a comandos como ‘descansa’.

Astro is a new kind of robot that helps customers check in on home when away, look out for people they care about most, and brings @alexa99 to them. It’s not just Alexa on wheels: It has its own persona, moves with customers around the house during video calls, and more. pic.twitter.com/QSPr6QGoVI

— Amazon News (@amazonnews) September 28, 2021