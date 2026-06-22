Smart Connect permite usar tu celular desde el computador sin cables

La idea de que un celular, un computador y una tableta trabajen como un solo equipo ya no es exclusiva de unos pocos fabricantes. Lenovo y Motorola están impulsando esa integración con Smart Connect, una plataforma que permite conectar dispositivos para compartir archivos, aplicaciones, cámaras y pantallas sin necesidad de procesos complejos. La propuesta apunta a simplificar tareas diarias y reducir la cantidad de pasos que normalmente implica moverse entre equipos.

La marca explicó a ENTER.CO que Smart Connect nació como una herramienta para aprovechar mejor el ecosistema de dispositivos de ambas marcas. La plataforma comenzó conectando teléfonos con computadores, pero con el tiempo amplió su alcance hacia tabletas, audífonos, relojes inteligentes y otros equipos compatibles.

La apuesta parte de una realidad cada vez más común: los usuarios ya no dependen de un solo dispositivo. Es frecuente comenzar una tarea en el celular, continuarla en el computador y terminarla en una tableta. Smart Connect busca que esa transición sea más fluida.

Una sola experiencia entre varios dispositivos

Entre las funciones destacadas se encuentra la posibilidad de replicar la pantalla del teléfono en un computador, acceder a aplicaciones móviles desde una pantalla más grande y transferir archivos entre equipos conectados.

También permite utilizar la cámara del celular como cámara web para videollamadas o transmisiones. Esto resulta especialmente útil para quienes cuentan con smartphones equipados con sensores más avanzados que los incluidos habitualmente en muchos computadores portátiles.

Otra característica es el acceso a contenidos y aplicaciones instaladas en el teléfono sin necesidad de manipular constantemente ambos equipos. El usuario puede interactuar con servicios de mensajería, plataformas de video, aplicaciones de movilidad o redes sociales desde el computador mientras mantiene el teléfono conectado.

La plataforma funciona sobre Android y Windows, lo que amplía el número de dispositivos compatibles. Según la información compartida por la compañía, no está limitada únicamente a equipos de gama alta, una decisión que busca facilitar su adopción entre más usuarios.

Productividad y seguridad como argumentos principales

Más allá de la comodidad, Lenovo y Motorola destacan la productividad como uno de los principales beneficios de Smart Connect. La posibilidad de controlar varios dispositivos desde una misma pantalla puede ahorrar tiempo en tareas cotidianas, especialmente para quienes trabajan con múltiples aplicaciones o manejan grandes volúmenes de archivos.

La seguridad también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. La compañía asegura que los procesos de acceso y transferencia conservan las medidas de protección propias de cada dispositivo, incluyendo mecanismos de autenticación y validación antes de permitir determinadas acciones.

La recepción en América Latina ha sido positiva, según los voceros de la empresa. Parte de ese interés responde a que los usuarios buscan experiencias más simples y menos fragmentadas entre sus dispositivos.

La competencia en este segmento es cada vez más intensa, pero Smart Connect intenta diferenciarse apostando por una integración amplia dentro del ecosistema de Lenovo y Motorola. Para los usuarios, la promesa es sencilla: que el computador, el celular y otros dispositivos dejen de funcionar como equipos independientes y empiecen a comportarse como una sola plataforma de trabajo y entretenimiento.