Medellín inicia piloto de transporte de carga con drones en Colombia: Así funciona

Medellín puso en marcha el primer piloto de transporte de carga urbana con drones en Colombia. La prueba contempla dos rutas aéreas sobre el corredor del río Medellín y busca evaluar el uso de estas aeronaves para movilizar encomiendas dentro de la ciudad.

La operación utiliza dos modelos de drones: el ALT6D, fabricado en Colombia por Aerialoop, y el DJI FlyCart, desarrollado por la compañía china DJI. Pelagus está a cargo de operar las aeronaves, mientras que Coordinadora gestiona la carga transportada.

El piloto contempla una capacidad de hasta 20 kilos y un máximo de seis vuelos diarios. Por ahora, las encomiendas que se movilizan durante las pruebas tienen un peso de 1,2 kilos.

La iniciativa permitirá evaluar cómo funciona el transporte aéreo de paquetes en recorridos urbanos y qué posibilidades ofrece para la logística de mercancías. Sin embargo, todavía está en fase experimental y no constituye un servicio comercial abierto al público.

Dos rutas para probar la carga aérea urbana

El proyecto pone a prueba una alternativa para movilizar paquetes sin depender exclusivamente de las vías terrestres. En una ciudad donde los desplazamientos de mercancías deben compartir espacio con el tráfico vehicular, los drones ofrecen otra posibilidad para conectar puntos específicos mediante recorridos aéreos.

La logística de última milla, que corresponde al tramo final de la entrega de un paquete, es uno de los campos en los que esta tecnología podría tener aplicaciones. Su utilización requiere evaluar la capacidad de las aeronaves, las condiciones de vuelo y la viabilidad de las operaciones dentro de zonas urbanas.

En Medellín, las pruebas se concentran en dos rutas sobre el corredor del río. La participación de Aerialoop, Pelagus y Coordinadora reúne el desarrollo tecnológico, la operación de los drones y la gestión de las encomiendas.

Uno de los elementos del piloto es el uso del ALT6D, un equipo fabricado en Colombia que participa junto al DJI FlyCart. La prueba permitirá observar el desempeño de ambos modelos en las condiciones definidas para la operación.

Por ahora, no se han habilitado solicitudes de entregas comerciales mediante drones ni se ha anunciado una fecha para ofrecer este servicio al público. La iniciativa continúa en etapa de prueba y sus resultados permitirán conocer las posibilidades de incorporar estas aeronaves al transporte urbano de mercancías en el país.