CL1, la primera computadora comercial que funciona con neuronas humanas: ¿se puede usar en la oficina?

En medioi del Mobile World Congress (MWC) 2025 que se está celebrado en Barcelona, la empresa australiana Cortical Labs sorprendió al presentar su CL1, la primera computadora biológica comercial que funciona con neuronas humanas cultivadas en laboratorio. Este sería uno de los avances más importantes en la intersección entre la biología y la tecnología, abriendo nuevas posibilidades en el procesamiento de información y la inteligencia artificial.

El núcleo de CL1 está compuesto por neuronas humanas obtenidas a partir de células madre. Estas células neuronales se cultivan en una solución nutritiva que les permite crecer y mantenerse funcionales hasta por seis meses. Una vez integradas en el sistema, las neuronas establecen conexiones sinápticas de manera autónoma, adaptándose al entorno y formando redes complejas similares a las del cerebro humano.

Para gestionar la interacción entre las neuronas y el hardware, Cortical Labs ha desarrollado un sistema operativo especializado llamado biOS (Biological Intelligence Operating System). Este software crea un entorno simulado que comunica información a las neuronas, las cuales responden modulando dicho entorno en tiempo real. Esta comunicación bidireccional permite que CL1 aprenda y se adapte de manera continua, emulando procesos cognitivos humanos.

Una de las ventajas más destacadas de CL1 es su eficiencia energética. Mientras que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas en centros de datos convencionales pueden consumir más de 3.7 millones de vatios al año, un solo rack de CL1 requiere entre 850 y 1,000 vatios. Esta reducción significativa en el consumo de energía no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso hacia soluciones más sostenibles en el ámbito de la computación.

Es importante destacar que CL1 no está diseñada para reemplazar a las computadoras tradicionales en tareas cotidianas. Su propósito principal es servir como una herramienta de investigación que permita a los científicos comprender mejor el procesamiento de información a nivel neuronal. Además, ofrece una plataforma para estudiar el aprendizaje en tiempo real y explorar nuevas vías en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y cognitivas, todo ello sin la necesidad de recurrir a pruebas en animales.

La presentación de CL1 en el MWC 2025 ha generado un gran interés en la comunidad científica y tecnológica. Este avance representa una convergencia entre la biología y la informática, abriendo la puerta a una nueva era en la que las máquinas no solo imitan procesos humanos, sino que integran componentes biológicos reales para mejorar su funcionalidad y eficiencia.

El desarrollo de esta computadora que trabaja con neuronas es el resultado de seis años de investigación y dedicación por parte de Cortical Labs. La empresa tiene como misión democratizar esta tecnología, haciéndola accesible a investigadores de todo el mundo sin la necesidad de hardware o software especializados. Este enfoque inclusivo podría acelerar el ritmo de los descubrimientos científicos y fomentar colaboraciones interdisciplinarias que impulsen aún más la innovación en este campo emergente.

La integración de neuronas humanas en sistemas computacionales plantea también interrogantes éticos y filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia y la inteligencia. A medida que la tecnología avanza, será crucial establecer marcos éticos que guíen su desarrollo y aplicación, garantizando que se utilice de manera responsable y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

