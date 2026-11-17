La expectativa por Grand Theft Auto VI ya tiene efectos fuera del mundo de los videojuegos. Las descargas anticipadas del título de Rockstar Games han elevado la demanda de internet hasta niveles históricos en varias redes de telecomunicaciones, días antes de su lanzamiento oficial.

El fenómeno comenzó el pasado 10 de noviembre, cuando se habilitó la precarga del videojuego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Esta modalidad permite instalar los archivos antes del estreno, aunque los jugadores deben esperar hasta la fecha oficial para acceder al contenido.

DE-CIX opera instalaciones donde distintas redes intercambian datos. En el conjunto de su infraestructura internacional registró un máximo de 33,01 terabits por segundo (Tbps), una medida de la cantidad de información que circula cada segundo.

En Fráncfort, Alemania, el intercambio de datos alcanzó 22,30 Tbps durante la noche del 10 de noviembre. Los puntos de Dallas, Chicago y Phoenix, en Estados Unidos, también registraron nuevas marcas.

La situación se replicó en Reino Unido. El operador Virgin Media O2 informó que el pico de tráfico superó en un 3,8 % el registrado durante la semifinal de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Además, el volumen diario de datos fue un 4 % superior al generado con una actualización de Fortnite.

¿Por qué GTA 6 genera tanta demanda de internet?

Uno de los factores es el tamaño del archivo. Según la información oficial, la instalación puede requerir hasta 212 GB de almacenamiento disponible, dependiendo de la consola.

Las mediciones, sin embargo, corresponden a toda la información que circula por esas redes y no indican cuánto del aumento proviene exclusivamente de este título.

El interés también se reflejó en su primer tráiler, que consiguió más de 100 millones de reproducciones en apenas dos días, en diciembre de 2023.

El estreno está programado para este jueves 19 de noviembre de 2026. Quienes hayan reservado el título todavía pueden completar la instalación anticipada y evitar tener que descargar todos los archivos el día de su lanzamiento.

Imagen: Rockstar Games / Take-Two Interactive.