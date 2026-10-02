Pymes podrán financiar paneles solares con créditos de hasta $300 millones

Instalar paneles solares puede ayudar a una empresa a reducir durante años el costo de la electricidad, pero la inversión inicial sigue siendo una barrera para muchas pymes. Comprar los equipos, pagar la instalación y esperar varios años para recuperar el dinero no siempre encaja con el flujo de caja de un negocio pequeño o mediano.

Sempli, Ímpetu Energía y EnerBit anunciaron una línea de financiación que pretende atender justamente ese problema. ‘Crédito Solar’ permitirá solicitar hasta $300 millones para comprar e instalar sistemas fotovoltaicos, con plazos de hasta 72 meses, cuotas fijas y cuatro meses de gracia.

La financiación tendrá una bolsa cercana a los $300.000 millones y las compañías calculan que podría llegar a más de 5.000 empresas durante los próximos cinco años.

El periodo de gracia tiene una razón específica. Durante esos cuatro meses se realiza la instalación y se pone en funcionamiento el sistema antes de que comiencen los pagos del crédito. La idea es que la empresa pueda empezar a aprovechar la generación solar mientras organiza sus nuevas obligaciones financieras.

El trámite se realizará de forma digital mediante Sempli. Podrán solicitarlo empresas legalmente constituidas que tengan ventas anuales superiores a $500 millones.

La instalación también requiere saber cuánto consume cada empresa

No todas las pymes necesitan la misma cantidad de paneles. El tamaño de una instalación depende, entre otros aspectos, del consumo eléctrico y de los horarios en los que funciona el negocio.

Ímpetu Energía estará a cargo del diseño, los equipos, la instalación y la puesta en marcha. La compañía también ofrecerá garantía y acompañamiento después de la instalación.

EnerBit tendrá a su cargo la gestión energética. Su participación incluye herramientas para optimizar el consumo, administrar los excedentes generados por el sistema y acceder a los mercados de energía.

Las empresas que participan en el proyecto sostienen que uno de los problemas que han encontrado las pymes interesadas en instalar paneles es tener que resolver cada parte del proyecto por separado: conseguir el dinero, contratar la ingeniería y posteriormente gestionar la energía.

La necesidad de reducir el gasto eléctrico también ha aumentado. Según las cifras entregadas por las compañías, las tarifas para empresas han subido 60% desde 2020. Para una pyme que destina entre 8% y 15% de sus costos operativos al consumo de electricidad, ese incremento puede tener un efecto directo sobre sus gastos mensuales.

La energía solar ha ganado participación en la nueva capacidad de generación del país. Los datos suministrados por las empresas indican que durante 2025 representó el 87,8% de toda la nueva capacidad instalada en Colombia.

Un sistema fotovoltaico puede reducir entre 40% y 70% el valor de la factura energética, según las estimaciones incluidas en el anuncio de ‘Crédito Solar’. La inversión puede recuperarse en un periodo de cuatro a seis años y los equipos pueden superar los 20 años de vida útil, dependiendo de las condiciones del proyecto.

La financiación estará disponible para las empresas que cumplan los requisitos establecidos. Las interesadas pueden comenzar el proceso a través de Sempli o contactar directamente a Ímpetu Energía o EnerBit. La solicitud será digital y el proyecto tendrá acompañamiento técnico durante la definición e instalación del sistema.