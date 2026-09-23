dale! lanza dólares y euros digitales en Colombia: así funcionan

dale! ya permite comprar, ahorrar y pagar con dólares y euros digitales desde el celular en Colombia. La nueva función de la billetera de Grupo Aval incorpora estas divisas mediante tecnología de stablecoins desarrollada en alianza con la fintech colombiana Akaunt, sin exigir un monto mínimo para comenzar a operar.

La herramienta está disponible dentro de la aplicación en la sección “Dólares y Euros”. Después de completar el proceso de validación, los usuarios pueden adquirir las divisas digitales, mantener sus saldos y utilizarlos para operaciones internacionales desde la misma plataforma.

El lanzamiento introduce una alternativa para quienes necesitan manejar dinero en moneda extranjera sin salir de una aplicación financiera que ya utilizan en Colombia. La propuesta está dirigida, entre otros, a personas que viajan, compran en comercios internacionales o quieren mantener una parte de sus ahorros en dólares.

Uno de los elementos que Grupo Aval destaca es la rentabilidad asociada a los saldos en dólares, que puede llegar hasta 5 % efectivo anual, de acuerdo con las condiciones del producto. La compañía también señala que la operación no cobra comisiones por la compra y venta de estas divisas.

La tecnología detrás de la función viene de Akaunt, una fintech colombiana especializada en infraestructura para stablecoins. En lugar de presentar la herramienta como una plataforma independiente de criptomonedas, la alianza integra esta tecnología dentro de dale!, con la infraestructura financiera del grupo.

Dólares digitales que también sirven para comprar

El producto incorpora una tarjeta Mastercard vinculada a los saldos en moneda extranjera. Con ella, los usuarios pueden realizar compras físicas y virtuales en moneda extranjera, con cobertura anunciada en más de 210 países y 100 millones de comercios.

Esto cambia el uso que normalmente tendría una función para comprar dólares desde una aplicación. El saldo no está pensado únicamente para permanecer guardado. También puede utilizarse durante un viaje o para pagar productos y servicios en plataformas internacionales.

La propuesta resulta especialmente relevante para quienes reciben o gastan dinero en otras monedas. En esos casos, tener una alternativa digital dentro de la billetera puede reducir la necesidad de recurrir a diferentes servicios para comprar divisas, mantenerlas y utilizarlas posteriormente.

Grupo Aval también anunció que dale! prepara la llegada de operaciones de remesas desde y hacia Colombia. La compañía señaló que esta función estaría disponible hacia finales de septiembre de 2026.

El lanzamiento convierte a dale! en una billetera con una oferta que va más allá del manejo tradicional de pesos colombianos. La apuesta combina dólares y euros digitales, una tarjeta para compras internacionales y tecnología de stablecoins en una misma aplicación.

Para utilizar la nueva función, los interesados deben ingresar a dale!, seleccionar “Dólares y Euros” y completar el proceso de validación requerido. A partir de allí podrán consultar las condiciones vigentes y comenzar a operar según las características del producto.