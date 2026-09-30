Comprar en plataformas internacionales sin depender de una tarjeta de crédito tendrá una nueva alternativa en Colombia. Addi se integró con dLocal para llevar su modelo de compra ahora y paga después a comercios globales que cobran en el país.

La fintech permite financiar compras y dividir su valor en cuotas sin utilizar una tarjeta de crédito. Su modelo se conoce como BNPL, sigla de Buy Now, Pay Later. La aprobación y las condiciones dependen de la evaluación realizada para cada crédito.

Amazon, Netflix, Temu, Spotify, Nike, Booking.com, Microsoft, Rappi, Uber y DiDi están entre las plataformas mencionadas en el acuerdo. La incorporación será progresiva, por lo que encontrar una de estas marcas en la lista no significa que la nueva alternativa ya esté disponible al momento de pagar.

Addi llegará progresivamente a comercios internacionales

La conexión se realiza mediante BNPL Fuse, la infraestructura con la que dLocal enlaza compañías globales y proveedores locales de financiación. En Colombia, la fintech se incorpora como alternativa de compra ahora y paga después, evitando que cada comercio tenga que desarrollar por separado una integración con la entidad que concede el crédito.

Un caso ya operativo ayuda a entender el alcance. dLocal integró Alternative Airlines con proveedores locales para financiar reservas de vuelos. En Colombia utiliza Addi, mientras que en Brasil trabaja con Pagaleve. La misma infraestructura puede conectar así diferentes alternativas según el mercado donde se realiza la compra.

Para quien compre desde Colombia, la señal será sencilla. Si una tienda habilita esta modalidad, deberá aparecer entre sus formas de pago. Esa será la manera de comprobar si puede utilizarse en una transacción concreta, más allá de que la marca forme parte de la red internacional de dLocal.

Pagar a cuotas puede costar más de lo esperado

Tener la posibilidad de dividir el valor de una compra no significa necesariamente pagar lo mismo que al contado. Las condiciones dependen del crédito aprobado y pueden variar según el perfil evaluado.

Las tarifas publicadas para septiembre de 2026 establecen intereses para créditos de consumo entre 0 % y 29,14 % efectivo anual. La compañía explica que la tasa depende del perfil de riesgo y que acceder a financiación con 0 % está sujeto a criterios de elegibilidad.

Existe además una modalidad de crédito de bajo monto cuya tasa alcanza 66,77 % efectivo anual. También puede aplicarse una fianza con el Fondo de Garantías de entre 0 % y 20 %, más IVA, cuando se contrata ese respaldo. Su valor depende de la suma solicitada y del perfil.

Encontrar Addi como método de pago en Amazon, Netflix u otra plataforma tampoco significará que todas las compras tengan las mismas condiciones. Antes de aceptar será necesario revisar la tasa asignada, el número y valor de las cuotas, el plazo y cualquier cargo adicional.

Frente a una tarjeta de crédito existe otra diferencia. Esta modalidad no requiere disponer previamente de una tarjeta ni de su cupo. PSE tampoco funciona de la misma manera, porque utiliza dinero disponible en una cuenta bancaria y no financia automáticamente la transacción.

La novedad, entonces, no consiste simplemente en poder dividir una compra. Lo relevante es que una plataforma internacional pueda incorporar financiación local directamente en su proceso de pago. Cuando la opción aparezca, el dato decisivo no será cuántas cuotas ofrece, sino cuánto habrá que pagar en total.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)