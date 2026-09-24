Monni llega a Colombia con una billetera para manejar dólares, euros y pesos

Monni, una nueva fintech con sede en Barranquilla, inició su llegada al mercado colombiano con una billetera digital multidivisa que permitirá manejar dólares, euros, pesos colombianos y pesos mexicanos desde una misma aplicación.

La plataforma abrió una lista de espera para personas y empresas interesadas en utilizar el servicio. Su propuesta combina la administración de saldos en diferentes monedas con conversiones entre divisas y una tarjeta débito internacional vinculada a la cuenta.

La idea apunta especialmente a quienes reciben o realizan pagos internacionales y necesitan mantener dinero en más de una moneda. Monni plantea que los usuarios puedan consultar sus saldos, conservar fondos en distintas divisas y realizar conversiones sin tener que recurrir a diferentes aplicaciones para cada operación.

En su primera etapa, las monedas contempladas son el dólar estadounidense, el euro, el peso colombiano y el peso mexicano. La compañía también plantea funciones para enviar y recibir dinero internacionalmente y utilizar los recursos disponibles mediante una tarjeta débito internacional.

La plataforma también apunta a empresas

Monni no limita su propuesta a usuarios individuales. La fintech contempla cuentas para empresas, con herramientas para que integrantes de los equipos financieros o administrativos puedan gestionar los fondos con diferentes roles y permisos.

La compañía tiene su sede principal en Barranquilla y fue fundada en 2025, según su perfil empresarial. Roberto De Las Salas aparece como CEO y Ciro Herrera como cofundador y CTO. Latam Fintech Hub clasifica a Monni dentro del segmento de paytech y la describe como una cuenta multidivisa dirigida a freelancers, nómadas digitales y empresas.

El lanzamiento colombiano todavía está en una fase inicial. Por ahora, los interesados pueden registrarse en la lista de espera mientras la empresa prepara la disponibilidad de sus productos. La compañía también tiene previsto incorporar una tarjeta de crédito en el tercer trimestre de 2027, aunque ese producto todavía no forma parte de la oferta inicial.

La llegada de Monni ocurre en un mercado colombiano donde las fintech han ampliado las opciones para manejar pagos, transferencias y dinero digital. En este caso, el diferencial que plantea la startup está en concentrar varias monedas dentro de una misma cuenta y sumar una tarjeta para utilizar esos fondos.

Por ahora, la plataforma contempla cuatro divisas y servicios de pagos internacionales. Los detalles definitivos sobre disponibilidad, condiciones y tarifas deberán conocerse conforme avance el lanzamiento para los usuarios en Colombia.