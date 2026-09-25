¿Cómo pagar con QR Latam de Prex en Colombia, Perú y otros destinos?

Un chileno que viaje por Sudamérica podrá pagar desde el celular en comercios que acepten códigos QR locales. Prex anunció que su función QR Latam sumará Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia a Brasil, donde la billetera ya permite pagar mediante Pix.

La expansión busca llevar a otros destinos una modalidad que ganó terreno entre los viajeros chilenos durante las vacaciones. En enero y febrero de 2026, más de 120.000 personas usaron Prex para pagar con Pix en Brasil. En ese periodo se procesaron casi tres millones de operaciones, según cifras de la compañía difundidas en marzo.

La novedad puede ser útil para quienes suelen cambiar dinero antes de viajar o dependen del efectivo en sus compras. Con QR Latam, el pago se inicia desde la aplicación: el usuario abre la opción “Pago QR”, escanea el código del comercio, revisa el monto y confirma la operación con su PIN o la autenticación del teléfono.

El pago se descuenta de los saldos disponibles

La aplicación utiliza primero el saldo en la moneda local, de acuerdo con la descripción de la empresa. Si no alcanza, puede completar el pago con dólares o pesos chilenos, con conversión automática. Prex informa que pagar con QR no tiene costo ni comisiones asociadas. La función está dirigida a usuarios de la billetera; la información publicada no detalla requisitos adicionales para activarla.

Hay, sin embargo, una diferencia entre el anuncio y la información operativa que Prex muestra actualmente en su sitio chileno. El comunicado sobre QR Latam incorpora Paraguay entre los cinco nuevos mercados y habla de seis países al contar Brasil. La página de ayuda de la compañía enumera Argentina, Perú, Bolivia y Colombia para QR Internacional, además de la opción Pix para Brasil; no menciona Paraguay. Tampoco precisa allí cuándo estará habilitado el servicio en cada destino. Por eso, antes de viajar, conviene revisar en la aplicación si la función aparece disponible para el país correspondiente.

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El dato de uso en Brasil ayuda a dimensionar el interés que la empresa busca extender a la región. Durante esos dos meses de verano, las operaciones con Pix se multiplicaron por 12 en enero frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el balance publicado por T13. Prex también atribuyó a sus usuarios ahorros de hasta 10% frente al uso de tarjetas de crédito tradicionales, una cifra reportada por la compañía y que puede variar según el medio de pago y el tipo de cambio.

Para pagar en el extranjero, el usuario debe contar con la aplicación y fondos disponibles; el comercio, a su vez, debe aceptar el QR compatible. La confirmación ocurre dentro de Prex y el monto se descuenta de los saldos habilitados según la moneda y disponibilidad. Los topes dependen del país: la empresa publica límites distintos para Bolivia, por lo que recomienda consultar las condiciones vigentes antes de realizar una compra.