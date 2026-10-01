¿Sin historial crediticio? Plurall usa IA para decidir si un micronegocio puede recibir un crédito

Para un micronegocio, no tener un historial crediticio amplio puede cerrar la puerta antes de que alguien llegue a mirar cómo funciona realmente el negocio. Plurall está utilizando inteligencia artificial y datos alternativos para cambiar esa evaluación: en lugar de depender únicamente de la información tradicional de las centrales de riesgo, su motor Bodhi Tree analiza variables relacionadas con la operación financiera de los emprendedores.

La herramienta combina inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos para construir perfiles de riesgo de microempresas. Entre la información que Plurall dice evaluar están la facturación, las ventas y el comportamiento de los pagos. También puede acceder, previa autorización, a información de cuentas de depósito para estudiar el perfil transaccional del usuario y proyectar su comportamiento.

El objetivo es encontrar señales que permitan determinar la capacidad de pago de un negocio que quizá no tiene suficientes antecedentes dentro del sistema financiero tradicional. La propia compañía describe Bodhi Tree como una plataforma que crea modelos digitales de sus clientes a partir del análisis de sus necesidades y comportamientos.

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Plurall asegura tener miles de microempresarios atendidos y actualmente su plataforma reporta más de 6.000 personas atendidas. La cifra es superior a los 5.400 clientes activos con crédito señalados en la información inicial de este caso.

La otra cara del crédito basado en datos

El funcionamiento de este tipo de modelos plantea una discusión que va más allá de la velocidad de aprobación. Cuando una fintech utiliza movimientos financieros, información transaccional u otros datos para decidir si presta dinero, la forma en que obtiene y procesa esa información adquiere un peso importante.

La política de datos de Plurall establece que la compañía puede recolectar, consultar, almacenar, analizar y comparar información personal para tramitar solicitudes de crédito. También contempla el análisis del comportamiento transaccional dentro de su aplicación y el uso de datos de geolocalización para evaluar y actualizar perfiles de riesgo.

En su autorización de tratamiento de datos, Plurall señala además que el usuario permite el acceso a información de determinadas cuentas de depósito para realizar análisis del comportamiento y del perfil transaccional con fines de evaluación crediticia. El documento contempla mecanismos para ejercer los derechos relacionados con los datos personales, incluida la posibilidad de solicitar su supresión o revocar la autorización en los casos previstos.

Queda, sin embargo, un asunto que resulta determinante en cualquier sistema automatizado de crédito: cómo se controla que los datos utilizados no produzcan decisiones injustificadamente desfavorables para determinados grupos. La documentación pública consultada explica qué información puede ser tratada y para qué finalidades, pero no presenta allí una metodología detallada de auditoría de sesgos del modelo Bodhi Tree.

Para los emprendedores, el proceso de Plurall es digital. La plataforma pide registrar los datos personales y del negocio, validar la identidad y completar la solicitud. Actualmente ofrece créditos desde $400.000 hasta $25 millones y señala que la aprobación se realiza con base en los datos del negocio.

La propuesta pone sobre la mesa una transformación en la evaluación del crédito para micronegocios: la actividad cotidiana del negocio puede convertirse en una fuente de información financiera. El reto está en que esa información sea utilizada con autorización, seguridad y criterios que permitan entender por qué una máquina tomó determinada decisión sobre el acceso al crédito.