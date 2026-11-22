Mientras Estados Unidos frenaba la expansión de los centros de datos en las urnas —con 41 medidas locales en diez estados el pasado 3 de noviembre—, Colombia les da la bienvenida.

Aunque Donald Trump anunció un «impuesto tremendo» a las empresas que abran Data Centers fuera de Estados Unidos, Colombia anunció una inversión de US$550 millones para un centro de datos de hiperescala en La Guajira, al tiempo que AWS puso en operación su primera infraestructura propia en Bogotá.

La oportunidad para Colombia de atraer inversiones históricas es evidente, pero exige reglas claras, la pregunta ya no es si llegarán los Data Centers, sino bajo qué condiciones.

El voto que sacudió a la industria en Estados Unidos

El 3 de noviembre los electores estadounidenses decidieron 41 medidas locales sobre centros de datos. En todas menos una —un pequeño pueblo de Dakota del Norte— impusieron restricciones o frenaron proyectos, según Ballotpedia y CNBC.

Ohio concentró 21 de esas medidas y asestó el mayor golpe político: el demócrata Sherrod Brown le ganó el escaño del Senado al republicano Jon Husted tras presentarlo como “la cara de los centros de datos”. Por su parte, la nueva gobernadora Amy Acton asumió proponiendo una moratoria condicionada. Su exigencia clave es que estos centros paguen el 100% de los costos eléctricos que generan y se construyan con mano de obra sindicalizada.

En Texas, un territorio en camino a convertirse en el mayor mercado global de centros de datos para 2030, Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott con un discurso frontal contra la construcción desmedida. Resultados similares en Wisconsin y Georgia le dieron el control de ambas cámaras del Congreso a los demócratas. Según la encuesta de salida CNBC Voter Poll, el 56% de los votantes dijo que la polémica sobre los Data Centers fue un factor crucial o importante en su elección.

Amenazas de impuestos y marco regulatorio estricto

La respuesta de Trump llegó un par de semanas después, tras regresar de su gira por Asia. El viernes 20 de noviembre anunció su intención de aplicar “un impuesto tremendo” a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos en el extranjero. “No vamos a permitir que las empresas construyan centros de datos en otros países”, aseveró, admitiendo que ni siquiera lo había discutido previamente con su equipo.

La paradoja es evidente: mientras las comunidades rechazan estas megaobras en sus vecindarios, la Casa Blanca exige su retención en territorio nacional cerrándole la salida a la industria. Paralelamente, el Senado aprobó por 62 votos a favor y 33 en contra la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo (S. 5653). La norma establece dos pilares fundamentales:

Pago integral de infraestructura: Las tecnológicas deberán asumir el 100% de los costos de ampliación eléctrica que requieran, impidiendo que se trasladen a la tarifa pública.

Las tecnológicas deberán asumir el 100% de los costos de ampliación eléctrica que requieran, impidiendo que se trasladen a la tarifa pública. Asistencia técnica a condados: El Departamento de Energía apoyará a las autoridades locales en la evaluación de impactos sobre agua, energía y desarrollo económico, sin interferir en las leyes de zonificación.

Con la Comisión Federal de Regulación de Energía obligada a proponer la regla en un plazo de 90 días y el cambio de legislatura en enero, el mensaje norteamericano es indiscutible: sin garantías de retribución local y costos claros, los proyectos sencillamente no avanzan.

Colombia se movió en la dirección contraria

En esa misma semana, la firma Delphi Capital Partners anunció en la Milagro Week de Nueva York una inversión de US$550 millones en un centro de datos de hiperescala de 100 megavatios en La Guajira. El proyecto es el campus AURA HDC, un centro de datos de alta densidad pensado para inteligencia artificial. Se construirá en el municipio de Dibulla, en la costa Caribe.

El proyecto figura en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y aprovecha la cercanía de los cables submarinos de fibra óptica junto con el potencial eólico de los parques AURA I y II. Su conexión planeada a 220 kilovoltios no requeriría refuerzos adicionales a la red principal, según las partes. Aun así, su CEO, Álvaro Torres, advierte que la ejecución depende de que se habilite la conexión de alta tensión en la región.

Por su parte, la ministra de las TIC, Alexandra Falla, destacó el potencial estratégico de La Guajira en energía y conectividad para posicionar al país en infraestructura digital. Desde su cartera señalaron además que estos centros de datos transformarán el concepto de la tecnología en el país al fortalecer las capacidades de almacenamiento, procesamiento y gestión de información.

Y no fue el único anuncio

El Grupo ZFB y ENEL Colombia desarrollan el Hyperscale Hub ZF-Bogotá. Es la primera zona franca especializada en centros de datos de hiperescala e IA, con una inversión estimada de US$9.250 millones y 339 MW de energía limpia desde 2026. Además, la firma Panandina planea invertir US$1.000 millones en proyectos de energía en 2027: centros de datos junto a fuentes hidroeléctricas.

También esta semana AWS puso en operación su Local Zone de Bogotá, la primera infraestructura propia que un hiperescalador instala en Colombia. Permite guardar y procesar datos en el país con latencias menores a 10 milisegundos y ya tiene a Bancolombia entre sus usuarios. Hasta ahora, la única región de nube de un gigante tecnológico en el país era la de Oracle, abierta en 2023. Funciona sobre infraestructura arrendada dentro del centro de datos Triara, de Claro.

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El piso de partida tampoco es menor. Colombia tiene 42 centros de datos en operación y un mercado que podría pasar de unos US$442 millones en 2024 a más de US$1.160 millones hacia 2030, con un crecimiento anual cercano al 17,5%. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la infraestructura de datos podría aportar entre US$6.236 y US$42.121 millones al PIB entre 2024 y 2030. El país cuenta además con diez cables submarinos. El gremio del sector, Acoldc, que agrupa 51 empresas, ya puso sobre la mesa la promoción de una ley nacional de centros de datos.

América Latina acelera la competencia

En el contexto regional, Colombia no está sola en esta carrera tecnológica, Brasil (El líder de la región), superó el gigavatio de capacidad contratada en 2026. Su novedosa Ley 15.504 (Régimen Redata) otorga incentivos tributarios solo si se cumplen estrictos requisitos: reservar 10% de capacidad para consumo nacional, operar con energía de fuentes renovables o de baja emisión, mantener un consumo hídrico de 0,05 L/kWh o menos y destinar el 2% del valor de los productos adquiridos con los beneficios a I+D+i.

México tiene en Querétaro el mercado de mayor crecimiento de América Latina: según CBRE, los cuatro principales mercados de la región suman 1.045 MW y crecieron 41,3% frente al año anterior en el primer trimestre. Chile ya cuenta con 42 centros de datos y 321 MW, es el tercer polo regional y espera triplicar su capacidad hacia 2031.

Hoja de Ruta 2050: Cuatro pilares regulatorios para Colombia

Frente al panorama internacional, gremios y la academia colombiana ya estructuran propuestas concretas. Juan Pablo Pazos, presidente de Inelandes (Uniandinos), lidera la iniciativa Energía Firme e Industrialización Digital, Hoja de Ruta Colombia 2050, diseñada como insumo de discusión legislativa.

«Los centros de datos son los puertos del siglo XXI, y un buen puerto levanta a la región entera, no solo mueve carga a través de ella», explica Pazos. La propuesta plantea 4 condiciones clave para la regulación nacional:

Beneficios condicionados: Las exenciones tributarias deben otorgarse tras verificar el cumplimiento efectivo de metas, no con simples promesas.

Las exenciones tributarias deben otorgarse tras verificar el cumplimiento efectivo de metas, no con simples promesas. Matriz limpia y firme: Aprovechar que Colombia cuenta con cerca de un 75% de energía limpia para exigir suministro renovable verificable como factor competitivo.

Aprovechar que Colombia cuenta con cerca de un 75% de energía limpia para exigir suministro renovable verificable como factor competitivo. Transparencia hídrica: Medición anual obligatoria y publicación abierta de la huella de agua utilizada por las instalaciones.

Medición anual obligatoria y publicación abierta de la huella de agua utilizada por las instalaciones. Participación comunitaria: Garantizar un rol activo a las regiones locales en la toma de decisiones para evitar el descontento social visto en Norteamérica.

Agregando a este tema, en mi opinión, Colombia está pasando del boom de los Call Centers al de los Data Centers, pero a diferencia de los primeros los data centers crean empleos durante la construcción pero pocos empleos de largo plazo, por lo tanto el énfasis de los beneficios al país se debe concentrar en la reinversión para la formación de talento en tecnología y la apertura para facilitar la investigación y la innovación en Colombia.

El gran obstáculo: la capacidad de la red eléctrica

A pesar del entusiasmo, el principal cuello de botella en Colombia es la infraestructura energética. En mayo, la UPME (Resolución 342) aprobó tan solo 20 de los 139 MW solicitados por Scala Data Center para su proyecto en Tocancipá —y 18 MW para ODATA— y fijó la conexión plena para diciembre de 2030, cuando estarán listas las obras de transmisión.

En junio la entidad expidió la Resolución 000443 de 2026 para agilizar la conexión de nuevas cargas al Sistema Interconectado Nacional. El objetivo: dar mayor seguridad a la inversión. Pazos ha advertido que Colombia incorporó apenas una fracción de la capacidad de generación prevista para 2026. Sin plazos ciertos de conexión y transmisión, ningún incentivo alcanza.

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El calendario ya tiene fecha. Entre el 8 y el 9 de abril de 2027, Bogotá será sede del congreso Data Center & AI Infrastructure LATAM North. Ese mismo mes, Uniandinos e Inelandes realizarán el congreso Energía Firme y Futuro Digital. El objetivo: deliberar el marco regulatorio de los grandes consumidores digitales de energía. La inversión ya está llegando. Que deje valor en el país dependerá de que esa conversación llegue a tiempo.